Столичные артисты выступают в глубинке

Поближе к благодарному зрителю

Проект «Культурная среда», запущенный в прошлом году по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева, продолжает привлекать внимание жителей малых городов и сел республики к театральному искусству. Творческие коллективы из Чебоксар представляют в ходе этих выездов свои лучшие постановки.

На этой неделе артисты Чувашской государственной академической симфонической капеллы в рамках «Культурной среды» посетили поселок Ибреси, где представили сразу две программы для зрителей разного возраста.

Днем в Доме культуры поселка Ибреси состоялась постановка «Повесть у микрофона «Ревизор» в исполнении оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств Чувашии Натальи Яклашкиной. Ученики местных школ смогли посетить мероприятие по Пушкинской карте, и окунуться в мир классической русской литературы и мировой музыки. Зрительские отзывы свидетельствуют о высоком уровне исполнения и положительном впечатлении от концерта.

Вечером местным слушателям представили музыкальный проект «Вокальная карта Чувашии» под управлением художественного руководителя и главного дирижера капеллы, народного артиста РФ, профессора Мориса Яклашкина. Программа оказалась настолько увлекательной и близкой сердцу зрителей, что многие подпевали знакомым с детства мелодиям. Жители Ибресь отметили насыщенность и интересность мероприятия, выразили благодарность артистам за возможность прикоснуться к музыкальному наследию региона, не выезжая за пределы своего муниципалитета.

А артисты Театра юного зрителя имени М. Сеспеля в рамках «Культурной среды» побывали в Цивильске со спектаклем «Поллианна» по произведению Элинор Портер. На показ в местный Дом культуры пришли учителя и школьники из центра округа и окрестных населенных пунктов. История жизнерадостной и доброй девочки Поллианны, которая смогла изменить жизни окружающих ее людей, тронула сердца зрителей. Через неделю труппу ТЮЗа ждут в Вурнарском муниципальном округе.

Василий Григорьев