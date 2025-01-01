«Вышивка длиною в жизнь»

Выставка под таким названием откроется в Чебоксарах 31 января в Музее чувашской вышивки. Посвящена она памяти мастера народных художественных промыслов Чувашской Республики, выдающейся вышивальщицы Анастасии Андреевой.

Деятельность Анастасии Андреевой тесно связана с музеем. Здесь прошли ее персональная выставка, выставки фирмы художественных промыслов «Паха тĕрĕ» с ее участием. В 2021 году вышивальщица работала над созданием фрагмента Чебоксарского района для орнаментальной карты Чувашской Республики. В 2022 году она стала одним из искусных сшивателей фрагментов Вышитой карты России, а затем ее золотые руки аккуратно и прочно пришили к общему полотну четыре новых российских региона.

«В прошлом году мы начали обсуждать с Анастасией Васильевной будущую выставку к ее 65-летию. Но она не дожила до заветной даты. Скоропостижно покинула этот мир 15 декабря 2024 года. Для нас это очень близкий по духу человек, и мы считаем своим долгом воплотить ее мечту и довести работу до конца, создать выставку», — рассказала заведующая музеем Надежда Сельверстрова.

На выставке будут представлены вышитые изделия Анастасии Андреевой из личного архива семьи, фондов Чувашского национального музея и фирмы «Паха т?р?», где она проработала художником по вышивке с 1987 года.

Мастер представляла чувашскую вышивку на международном уровне, например, на Фестивале российской культуры в Японии или на Всемирной выставке народных художественных промыслов в Санта Фе (США). Гимном чувашской вышивке стали такие ее работы, как полотенце «Праздничное», «Паха тӗрӗ» (Красивый узор»), платье «Селиме» и «Ҫуркунне» (Весна), халат шупӑр «Питрав тумӗ» (Костюм для праздника Петров день), жениховые платки «Пурнӑҫ» (Жизнь) и «Чӗререн» (От всего сердца).