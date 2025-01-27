В Минстрое Чувашии прошла встреча с руководителями строительных организаций

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Сложные вопросы отрасли лучше решаются сообща, в диалоге власти и бизнеса. Фото cap.ru

Как убрать барьеры и нарастить темпы

Под руководством вице-премьера Максима Иванова и и.о. министра Владимира Максимова обсуждались важные вопросы развития строительной отрасли.

Директора предприятий совместно с Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» инициировали встречу для обсуждения ввода новых жилых домов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федеральной программы «Жилье» с целевым показателем обеспечения 33 квадратных метра жилья на человека.

На встрече присутствовали также представители прокуратуры Чувашии, администрации Чебоксар и депутаты Госсовета. Участники обсудили проблемы с выдачей разрешений на строительство. Руководители строительных организаций озабочены тем, что текущая ситуация мешает начать новые проекты, что может повлиять на темпы жилищного строительства и экономическое состояние отрасли.

Для решения этих вопросов было решено создать рабочую группу, которая детально проанализирует сложившуюся ситуацию и выработает комплекс мероприятий. Участники собрания также договорились о проведении следующей встречи в ближайшее время для дальнейшего обсуждения и решения проблемных вопросов.

Василий Григорьев
27 января 2025 г. Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Опубликовано: 27 января 2025 г.


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