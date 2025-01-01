Козловчане подвели итоги, наметили задачи

На Дне правительства в Козловском округе с участием Главы Чувашии Олега Николаева подводились итоги социально-экономического развития муниципалитета за 2020-2024 годы и обсуждались задачт на период с 2025 по 2030 годы. Глава республики дал неплохую оценку работе руководства округа, особо отметив развитие промышленного потенциала и АПК. Глава округа Людков представил подробный доклад по теме.

Свою оценку по отраслям дали руководители профильных министерств. Далее Глава дал ответы на вопросы участников собрания.

В тот же день Глава пообщался с труженицами тыла Антониной и Ниной Лебедевым и посетил предприятие ООО «Фирдавил и Компания».