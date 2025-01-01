В Сосновке прошли чемпионат и первенство Чувашии по спортивному туризму на лыжных дистанциях

В цене и скорость, и ловкость

Спортсмены преодолевали высокие подъемы, навесные переправы различной сложности и другие препятствия. В борьбе за награды участвовали более двухсот атлетов Чебоксар, Новочебоксарска, Козловского, Цивильского и Ядринского муниципальных округов. По итогам чемпионата Чувашии в личном зачете все ступени пьедестала заняли воспитанники новочебоксарской спортшколы №1, сообщили в республиканском Минспорта.

В дисциплине «дистанция-лыжная» четвертого класса сложности первым стал Константин Семенов. На втором и третьем месте расположились Андрей Прокопьев и Иванов Илья. У женщин «золото» на счету Валерии Лекомцевой. Серебряную медаль получила Ксения Сидорова, а замкнула тройку призеров Анастасия Алексеева.

В той же дисциплине среди связок лучший результат показал дуэт Ильи Иванова и Константина Семенова. «Серебро» взяли Андрей Прокопьев и Алексей Селезнев, а «бронзу» – Александр Боровой и Александр Петров. У представительниц прекрасного пола победили Анастасия Алексеева и Валерия Лекомцева, второе место заняли Екатерина Екименко и Ксения Сидорова, а третье – Карина Николаева и Милана Татаркина.

Кроме того, в дисциплине «дистанция-лыжная-группа» третьего класса сложности «золото» и «серебро» завоевали коллективы новочебоксарской спортшколы №1, а «бронза» у воспитанников столичной спортшколы №10.

По результатам первенства Чувашии наибольшее количество наград также в копилке представителей новочебоксарской спортшколы №1.

Кстати

Сразу шесть представителей республики были включены в состав сборной страны. Во взрослую основу попали Андрей Львов, Сергей Кузнецов, Анна Карпова, Екатерина Жаркова. В юниорскую команду отобралась Валерия Лекомцева, а в юношескую – Дарья Григорьева.