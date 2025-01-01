По примеру своих отцов и дедов

В Москве, в Музее Победы, прошла церемония вручения Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить», на которой наградили волонтеров из 76 регионов страны. Среди лауреатов оказались серебряные волонтеры Алатырского комплексного центра социального обслуживания населения под руководством Зои Бусоргиной. Их работа была отмечена в номинации «Помощь участникам СВО и жителям новых регионов».

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил победителей, поблагодарив их за неравнодушие и вклад в дело Победы. Лауреаты выразили гордость за получение награды, подчеркнув важность своей миссии в защите русского мира.