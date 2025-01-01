Дом готов для мирной жизни

В Мариуполе строители из Чувашии помогают восстанавливать жилые строения. На днях был сдан очередной многоквартирный дом на улице Казанцева. В рамках капитального ремонта были заменены дверные и оконные блоки, модернизированы системы отопления, газо-, электро-, а также холодного и горячего водоснабжения, обновлен фасад и приведены в порядок ограждения балконов. Также чувашские строители отремонтировали несущие конструкции и провели кровельные работы.