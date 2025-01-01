Завтра тренируемся бесплатно

В субботу, 25 января, в Чувашии состоится первый в этом году День здоровья и спорта. Напомним, он проводится ежемесячно с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день услугами республиканских и муниципальных спортивных учреждений могут воспользоваться все желающие на безвозмездной основе.

Приверженцам здорового образа жизни будут доступны бассейны, катки, тренажерные и фитнес-залы. Сегодня в республике работают свыше 4,6 тыс. спортивных объектов. Узнать подробную информацию можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Василий Григорьев