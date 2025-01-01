ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3 процента, то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался. А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно: по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента. Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале».