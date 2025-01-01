В Чувашии утвердили программу заботы о старшем поколении «Активное долголетие»

Продлить активность

В Чувашии проживают 284,3 тыс. человек старше трудоспособного возраста. Это 24,4% от общей численности населения — практически каждый четвертый житель, что соответствует среднероссийскому уровню. Вчера на заседании Кабинета министров республики утвердили региональную программу заботы о старшем поколении «Активное долголетие».

Представляя проект документа, министр труда и социальной защиты Алена Елизарова напомнила, что он подготовлен во исполнение поручения премьер-министра России Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по нацпроекту «Семья». Старение населения — один из демографических вызовов, который следует преодолеть. Необходимо формирование социально-экономического, физического и психологического благополучия людей старшего поколения, что позволило бы обеспечить возможности для их включения в различные сферы жизни общества и активного участия в них.

В программе установлено 9 целевых показателей, ключевые из них — численность пожилых граждан, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях и творческих проектах, волонтерском движении, образовательных проектах, занятиях физкультурой и спортом. Как сообщила министр, к 2030 году планируется вовлечь в региональную программу около 56% пожилых людей. Документ систематизирует работу со старшим поколением в самых разных направлениях. Программа вступает в силу с 1 февраля этого года и реализовываться будет в рамках текущего финансирования.

Контрактники — жители Чувашии, ушедшие на СВО из других регионов страны, также получат льготу по транспортному налогу. Ранее ее имели только заключившие контракт на территории республики. Проект соответствующей поправки в Закон «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации», одобрен на заседании правительства. Документ представил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Кроме того, в Чувашии продолжит действовать налоговая льгота в виде снижения ставки на 50% для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих автобусы и грузовики на газомоторном топливе. Льгота была принята в экологических целях еще в 2020 году и хорошо себя показала. По информации Минфина Чувашии, если на 1 января 2022 года в регионе насчитывалось 993 «газовых» транспортных средства, то на 1 января 2024 года — уже 1210.

Муниципалитетам республики переданы полномочия по предоставлению субвенций на выплату стипендии Главы Чувашии школьникам и детям участников специальной военной операции, в том числе погибших или умерших от ран. Ранее это была прерогатива Минобразования республики, сказал министр образования Дмитрий Захаров, представляя проект данного постановления.

ГУП «Биологические очистные сооружения» Минстроя республики в рамках «водной реформы» реорганизуется путем присоединения к нему ГУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска». Об этом доложил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов. Реформа будет способствовать совершенствованию организации управления объектами водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод. Утверждены план мероприятий по реорганизации и перечень имущества, закрепляемого за «БОС».

Земельный участок площадью более 10 га в Чебоксарском округе передан из земель сельскохозяйственного назначения для размещения на нем грузового причала. Проект постановления представила на заседании Кабмина и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова. Она же изложила проект поправок в Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики». Утвержден также проект поправок в республиканскую программу «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».