За первые две недели нового года травматологи БСМП приняли около шестисот человек

Значительный рост пациентов, обратившихся за помощью в круглосуточный травмпункт в эти дни, медики связывают с праздничными каникулами. Свободные от работы дни многие проводили активно — выбирались на пешие прогулки, надевали коньки, садились на ватрушки, вставали на лыжи. Только вот не все при этом заботились о своей безопасности. Нельзя сбрасывать со счетов и воздействие алкоголя. Да и сама зима, играя на температурных качелях, устраивала гололедицу. Традиционно самыми распространенными повреждениями стали переломы лучевых костей, лодыжек со смещением и без, ключиц и ребер, черепно-мозговые травмы, а также растяжения и ушибы.

Чаще всего к специалистам обращались пожилые. И это вполне объяснимо: в силу возраста у них ухудшаются зрение и слух, нарушается координация движений, кости скелета становятся более хрупкими. Поэтому врач-травматолог-ортопед БСМП Шухратджон Бободжонов настаивает, чтобы при погодных неурядицах людей в возрасте на улице сопровождали более молодые родственники или помощники. Часто в рекомендациях можно встретить советы о том, как правильно сгруппироваться, чтобы минимизировать последствия удара. Практика показывает, что в момент падения эти знания, как правило, не пригождаются: приземление происходит слишком быстро. Однако уверенности на льду придаст соответствующая экипировка: трость с заостренным наконечником, обувь с рифленой подошвой или антигололедными металлическими вставками. Освободите руки, чтобы ими можно было балансировать — вместо привычной сумки временно обзаведитесь рюкзачком. И никаких каблуков!

«На погоду мы повлиять не можем, но в наших силах обезопасить себя, — говорит Шухратджон Бободжонов. — Не торопитесь, не поднимайте высоко ноги. Запомните: чем мельче шаг, тем выше вероятность избежать падений на скользких участках».