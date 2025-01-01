Ядовитый дым из мусорки

Тревожная тенденция — увеличилось количество случаев возгорания контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии, только за первые две недели 2025 года зафиксировано как минимум пять подобных инцидентов, два из которых произошли в столице республики. Основные причины возгораний — непотушенные окурки и умышленные поджоги.

Негативные последствия подобных происшествий могут быть гораздо серьезнее, чем вам может показаться на первый взгляд. Кроме банального — выхода из строя контейнера и скопления мусора на контейнерной площадке, поджог может спровоцировать серьезный пожар, который затронет близстоящие здания и автотранспорт. Также при горении различного рода отходов в контейнере в воздух выделяются токсины, что создает угрозу для людей и окружающей среды.

В связи с этим в Минприроды призывают граждан ответственнее относиться к отходам: «Не выбрасывайте в мусорные контейнеры окурки или тлеющую золу, предварительно не затушив их. Не создавайте угрозы для себя и окружающих людей».

КСТАТИ

Если вы стали свидетелем возгорания в мусорном контейнере, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112. Также по вопросам по обращению с ТКО можно обратиться в диспетчерский отдел регионального оператора по телефону 8-(8352)-70-97-17.

Василий Григорьев