В Контрольно-счетной палате Чувашии побывали коллеги из новых регионов России

Приехали за полезным опытом

В конце прошлой недели делегация ЛНР и ДНР посетила нашу республику. Основным вопросом визита руководителей контрольно-счетных органов стало подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с КСП Чувашии, а также ознакомление с ревизионной деятельностью.

Обмен опытом, несомненно, сыграет на улучшение финансового контроля и повышение эффективности использования бюджетных средств в новых регионах страны. Такое партнерство включает в себя проведение обучающих семинаров и конференций, направленных на внедрение лучших практик в области аудита и контроля над расходованием средств бюджета. Подписанное сторонами соглашение предусматривает обмен информацией, опытом по предупреждению, пресечению и выявлению правонарушений, содействие по внедрению новых информационных систем, создание координационных, консультативных и других рабочих органов.

Во время пребывания в республике представителей ДНР и ЛНР состоялась также рабочая встреча с вице-премьером — министром финансов Чувашии Михаилом Ноздряковым. Михаил Геннадьевич рассказал гостям о проводимой в регионе работе по передаче отдельных полномочий с муниципального на региональный уровень. Стоит отметить, что передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на республиканский уровень наша республика завершила одной из первых в стране. Это позволило обеспечить повышение не только качества проверок, но и эффективности бюджетных расходов в муниципалитетах.

Министр также обозначил, что на сегодняшний день в Чувашии централизованы внешний муниципальный финансовый контроль, функции заказчика по объектам строительства и капитального ремонта, а также закупочная деятельность. Кроме того, на республиканский уровень переданы полномочия в сфере функционирования МФЦ и организации электроснабжения населения. Отдельными муниципалитетами на уровне субъекта переданы функции по водоснабжению и водоотведению, разработке градостроительных документов, организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

По словам Михаила Ноздрякова, главной целью проводимой работы является улучшение качества предоставления услуг населению и снижение финансовой нагрузки на местные бюджеты. «За последние пять лет финансовое бремя муниципалитетов республики существенно снизилось. Местные бюджеты достаточно окрепли, стали более устойчивы и самостоятельны», — подчеркнул министр.

В свою очередь председатель Счетной палаты Донецкой Народной Республики Елена Дейнега отметила, что учитывая текущую ситуацию и необходимость налаживания работы в сфере государственного и муниципального контроля «практически с нуля», методологическая поддержка опытных коллег особенно значима. «Уверена, что полученный багаж знаний существенно облегчит нам работу и по формированию нормативной базы в сфере внешнего финансового контроля, и автоматизации необходимых процессов, и созданию координационных и иных рабочих органов контроля, и по реализации самих мероприятий в части предупреждения, пресечения и выявления финансовых правонарушений», — акцентировала Елена Дейнега.