В каждой петельке — тепло и надежда

Кипит работа в волонтерских объединениях по всей Чувашии. Пожилые жительницы деревни Сюндюково Мариинско-Посадского округа, например, собираются в местной библиотеке и тоже вяжут шерстяные носки для наших солдат. Количество пар измеряется десятками — по просьбам земляков они изготовили 70 пар шерстяных и 46 махровых носков. «Пусть наши носочки согревают их в холода и дают уверенность в том, что у них есть крепкий тыл», — приводит слова рукодельниц паблик в ВК «На селе жить хорошо».

В Новобуяновской школе Янтиковского округа школьники вместе со взрослыми плетут маскировочные сети, льют окопные свечи и пишут письма. Волонтеры разных возрастов уверены — эти весточки из дома не только согреют и защитят, но и укрепят дух тех, кто на передовой. Такую же кропотливую, но важную работу выполняют и волонтеры Мусирминской школы Урмарского округа.

Даже самые маленькие вносят свой вклад — вплетают ленточки в заготовку для будущей маскировочной сети. Многие школьники остаются ради этого нужного дела после уроков — по их словам, камуфляжное покрытие, так востребованное в зоне СВО, поможет сохранить чьи-то жизни.

В селе Хормалы Ибресинского округа наладили пошив подушек для раненых в госпиталях. Швейный цех предоставил один из местных предпринимателей. Мастерицы работают не покладая рук. По словам работниц, яркие и мягкие подушки не только будут радовать глаз, но и напоминать о доме.

Целую гору пестрых подушек — 40 штук — в новогодние праздники изготовили и аликовские пенсионерки. А труженицы из деревни Солдыбаево Козловского округа успели сплести шесть маскировочных сетей.

В каждую петельку, каждую ленточку волонтеры вкладывают свою душу, стойко продолжая приближать Победу в тылу.