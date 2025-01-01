Родинки под контролем: точнее диагностика — эффективнее лечение

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Вовремя поставленный диагноз и проведенное лечение зачастую помогают избежать самых печальных последствий. Фото cap.ru

Республиканский кожно-венерологический диспансер получил новый аппарат, который предназначен для диагностики кожных заболеваний и новообразований. Как сообщили в Минздраве Чувашии, он значительно улучшит качество обслуживания пациентов.
Оборудование, основанное на технологиях искусственного интеллекта, позволяет проводить точную диагностику и на ранних этапах выявлять различные патологии, включая меланому и другие злокачественные образования. Врачи смогут быстрее и точнее выявлять заболевания кожи, что снизит риск развития осложнений и повысит эффективность лечения.
«Главная особенность нового оборудования в том, что мы в динамике можем наблюдать за подозрительными невусами. При помощи аппарата проводится фотофиксация, картирование родинок пациента. Подозрительную родинку заводят в карту и в динамике отслеживается, есть там риск малигнизации, то есть злокачественного перерождения этой родинки, или нет», — отметила главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера Минздрава Чувашии Надежда Краснова и сообщила, что все врачи-дерматовенерологи уже прошли обучение по работе на новом оборудовании, получили необходимые сертификаты и уже активно используют его в работе. Они отмечают высокую эффективность аппарата и его удобство в работе.

Сергей Горник
Опубликовано: 20 января 2025 г.


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