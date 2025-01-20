На трассе — будущие чемпионы

Они равняются на Большунова и мечтают об Олимпиаде

В последние годы спортсмены из Чувашии не могут попасть в элиту российских лыж. А может, ситуация в корне поменяется? И среди членов национальной сборной окажутся повзрослевшие участники регионального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», который проходил на базе спортшколы имени А.И. Тихонова. Также в минувшие выходные состоялось первенство Чувашии среди юношей и девушек 17-18 лет.

А пока за награды регионального этапа всероссийских состязаний боролись школьники в двух возрастных группах — 11-12 лет и 13-14 лет. В первый день около 150 юных лыжников бежали интервальные гонки классическим ходом, а во второй — свободным стилем.

По словам руководителя Федерации лыжных гонок Чувашии Сергея Скоросуева, трасса подготовлена идеально. И она спокойно выдержала нагрузку от классических разделок.

В преддверии второго дня соревнований опасений из-за снежного покрытия не возникало. Однако в предстартовом городке царил небольшой хаос — пока юные лыжники разминались, их тренеры внимательно следили за очередностью, чтобы не пропустить время начала забега. Первыми в увлекательное путешествие по трассе отправились самые маленькие спортсмены. Отталкиваясь палками, многие девочки демонстрировали достаточно эффективный лыжный прокат.

На всех парах летела по дистанции участница под номером 26 Виктория Богатых. Оставляя последние силы, она финишировала, и ее сразу встретили родные и близкие. За Вику очень сильно переживала мама Эльвира. Юная спортсменка показала седьмое время, но она совсем не расстроилась непопаданию на пьедестал.

«Для меня вполне хороший результат. На трассе я чувствовала себя нормально, но в какой-то момент мне стало тяжело. Когда я увидела девочку перед собой, то у меня открылось второе дыхание, — рассказала Виктория. — Мне очень нравятся лыжные гонки — я занимаюсь на свежем воздухе, чувствую себя бодрой и сильной».

Конечно, мама поддерживает увлечение своей дочки. «Я даже не могла себе представить, насколько она будет вдохновлена лыжными гонками», — делится Эльвира Богатых.

Кстати, Виктория успевает хорошо учиться — среди итоговых оценок все пятерки и только одна четверка по русскому языку. А еще она ставит перед собой высокие цели в спорте: «Я хочу стать олимпийской чемпионкой!» — подчеркнула Виктория.

Конечно, большая часть общеобразовательных учреждений привезла на соревнования многочисленные команды. А вот у учителя Вурман-Сюктерской школы Чебоксарского округа Викентия Ильина на соревнованиях выступал один воспитанник — Антон Пахарев. Сам педагог с 38-летним стажем подчеркивает, что не является тренером, в полном смысле слова. Однако именно Викентий Александрович учил премудростям лыжных гонок известную спортсменку Наталью Ильину, которая стала чемпионкой мира среди юниоров и выступала за сборную России на этапах мирового кубка.

«Я учу детей лыжным гонкам во внеурочное время. У нас круглогодичная подготовка. Минимум 4-5 занятий в неделю», — подчеркнул Викентий Ильин.

Педагог с любовью относится к своим ученикам. За десять минут до старта Антона на стадионе пошел снег — тут же Викентий Александрович второпях взял ускоритель (средство для улучшения скольжения. — Прим. ред.) и начал наносить на лыжи. В итоге Антон успешно стартовал, а к финишу добежал 14-м.

«Ничего страшного, совсем немного не выполнил цель — попасть в десятку. Есть над чем работать», — подытожил учитель.

Кстати, сам Антон Пахарев вырос в спортивной семье. Его папа Владимир в свое время занимался лыжами. А по его стопам пошел не только Антон, но и старшая сестра Юлия. Юлия Пахарева сейчас выступает за сборную Казани и даже была прокатчиком трассы во время Кубка России по лыжным гонкам, который состоялся на минувшей неделе в Татарстане. Кроме того, Антон вместе со своим наставником ездил смотреть гонки.

«Мы с Викентием Александровичем ездили на Кубок России по лыжному спорту, смотрели на выступление звезд отечественного лыжного спорта. Я увидел вживую своего кумира — трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова! — поделился впечатлениями Антон. — Если говорить о гонке, то мне она понравилась. Мне удалось обогнать двух ребят, которые стартовали раньше меня. По ходу дистанции было четыре подъема, которые я спокойно преодолел. Трасса хорошая, лыжи катили».

В свою очередь, в рамках первенства республики у юношей 17-18 лет в гонке свободным стилем на 15 км победу одержал Антон Петров, представлявший спортшколу «Сывлах» Моргаушского округа, о которой мы уже рассказывали в разрезе успехов боксеров.

После финиша Антон сразу снял лыжи и пошел переодеваться. Выглядело так, словно он готов был преодолеть еще 30 км. На самом деле высокий результат дался нелегко.

«Немного устал, 15 км я бежал впервые. Трасса была немного кочковатая, ноги быстро забивались, но меня хватило. Лыжи отлично катили — очень понравились. За день до старта обкатывал лыжи и подбирал под погоду», — признался спортсмен. Выиграть «золото» первенства республики Антону Петрову помог профессиональный подход.

Вторым финишировал воспитанник спортшколы олимпийского резерва №?2 Олег Яковлев, а замкнул тройку призеров Василий Кузьмин из спортшколы имени В.П. Воронкова (Канаш).

Между тем

Антон Петров входит в состав юношеской сборной России по биатлону. Выступал на престижных соревнованиях в Уфе, Тюмени, Екатеринбурге. Пока он не может достичь максимальных результатов. «У меня ход хороший, а стрельбу нужно подтянуть», — сообщил Антон Петров в интервью корреспонденту «СЧ».