Показатель боевой готовности

Представители Чувашии собрали полный комплект наград на первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет, которое завершилось в Суздале.

В дополнение к успехам Софьи Емелюковой и Романа Тимофеева, о которых «СЧ» уже рассказывала, бронзовую медаль в копилку сборной республики принес Никита Александров в весовой категории 79 кг. В схватке за третье место он одолел Семена Выскребенцева из Москвы.

Кстати, в республике с каждым годом растет количество школьников, занимающихся самбо. Со старта учебного года более 1150 детей из Чувашии начали осваивать азы самообороны без оружия — благодаря реализации всероссийских проектов «Zа самбо» и «Самбо в школу».

Напомним, что минувшей осенью десять республиканских образовательных учреждений присоединились к исполнению программ. Например, в чебоксарской кадетской школе имени В.А. Архипова самбо занимаются все ученики с 1-го по 11-й классы — более 700 человек. В столичной школе № 60 тренируются 190 ребят, а в школе № 2 — 83.

В прошлом году на средства республиканского бюджета были закуплены ролл-маты, позволяющие за несколько минут превратить спортивные залы в школах в классы самбо, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Стоит сказать, что юные спортсмены, подготовленные в рамках реализации всероссийских проектов «Zа самбо» и «Самбо в школу», участвуют в первенствах учебных заведений. В свою очередь, на базе чебоксарской школы № 2 создан спортклуб «Волжские медведи», а его воспитанники добиваются отличных результатов на всероссийских и межрегиональных соревнованиях, в том числе в школьной лиге по самбо.

Cправка «СЧ»

Всероссийские проекты «Zа самбо» и «Самбо в школу» реализуются на базе 25 образовательных учреждений Чувашии.