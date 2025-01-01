Бизнес республики активно пользуется платформой МСП.РФ

Это портал, где собраны самые нужные сервисы, услуги и меры поддержки для предпринимателей, самозанятых и тех, кто только собирается начать свое дело.

По данным Минэкономразвития Чувашии, к этой цифровой площадке постоянно обращаются за информацией более 8500 представителей бизнеса региона. Тем, кто регистрируется, доступны 37 сервисов. К слову, деловое сообщество республики воспользовалось ими уже более 50 тысяч раз.

Например, в 2024 году благодаря услуге «Подбор и получение микрофинансирования» на МСП.РФ микрозаймы на развитие бизнеса получили около 200 предпринимателей региона. Этот сервис пока один из самых молодых на платформе, но при этом востребованный, отмечают в ведомстве. Благодаря ему сокращается время получения финансирования, снижается процентная ставка по займу.

Самой популярной на портале является скоринговая оценка. По словам руководителя центра «Мой бизнес» в Чувашии Татьяны Макаркиной, это комплексный анализ на основе открытых источников данных: предприниматели могут узнать рейтинг своего бизнеса, выяснить, есть ли риски, понять, на какую поддержку рассчитывать. В прошлом году свой потенциал на цифровой площадке проверили 275 предпринимателей.