В 2025 году поддержка предпринимателей будет адресной

Более 850 предпринимателей Чувашии стали участниками программы льготного кредитования «1764» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, она позволила бизнесу республики получить материальную поддержку на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование. При этом предприниматели активно используют поручительство Гарантийного фонда Чувашии, что также является инструментом нацпроекта, отметил он.

Руководитель регионального Минэкономразвития заверил, что государство продолжит поддерживать МСП и дальше. Однако помощь станет более адресной. В 2025 году программа «1764» будет реализовываться в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По большому счету сохранятся все базовые инструменты поддержки: банковские кредиты, льготные микрозаймы и лизинг, гарантии, поручительства, акселерационные программы, услуги центра «Мой бизнес». Все перенастроят на экономику предложения и сектора с высокой производительностью труда.