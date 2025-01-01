В 2025 году поддержка предпринимателей будет адресной

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более 850 предпринимателей Чувашии стали участниками программы льготного кредитования «1764» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, она позволила бизнесу республики получить материальную поддержку на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование. При этом предприниматели активно используют поручительство Гарантийного фонда Чувашии, что также является инструментом нацпроекта, отметил он.

Руководитель регионального Минэкономразвития заверил, что государство продолжит поддерживать МСП и дальше. Однако помощь станет более адресной. В 2025 году программа «1764» будет реализовываться в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По большому счету сохранятся все базовые инструменты поддержки: банковские кредиты, льготные микрозаймы и лизинг, гарантии, поручительства, акселерационные программы, услуги центра «Мой бизнес». Все перенастроят на экономику предложения и сектора с высокой производительностью труда.

Опубликовано: 16 января 2025 г.


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