Владимиру Жебиту — 85

Вроде бы недавно вся редакция нашей газеты за большим столом поздравляла своего ветерана с восьмым десятком. И вот незаметно подкралась новая красивая дата, которая в очередной раз показала, насколько важен для нас Владимир Алексеевич, его мнение, голос в трубке телефона, доброе «Здравствуйте, как поживает «Советская Чувашия»?»

Легенда «СЧ» скромен и интеллигентен, бескомпромиссен и меток в оценках, участлив и доброжелателен к нынешним сотрудникам редакции. Мнение старшего коллеги нам всегда ценно, так как зачастую помогает избегать ошибок.

Владимир Жебит родился в Белоруссии, в деревне Рудаков, в 1940 году. Мы обязательно подробно расскажем о нем в рубрике «Дети войны», посвященной 80-летию Великой Победы. Он рос творческим человеком. В юности начал писать стихи и публиковать заметки в местной газете. Неудивительно, что во время службы на флоте молодой человек стал редактором корабельной газеты. После демобилизации окончил журфак Ленинградского университета и с 1967 года работал в «Советской Чувашии». Здесь он прошел путь от младшего литературного сотрудника до ответственного секретаря. Все, кому повезло работать вместе с Владимиром Алексеевичем, хорошо помнят его твердый характер и принципиальность, в трудные минуты редакционной жизни он всегда был на стороне справедливости. Именно благодаря его упорству в непростые годы перестройки удалось сохранить коллектив газеты.

Владимира Алексеевича можно считать основателем журналистской династии. Вместе с супругой Тамарой Николаевной они воспитали двух сыновей и внучку. Старший сын нашел себя в радиожурналистике, внучка тоже работает в СМИ.

Мы с большим удовольствием поздравляем ветерана редакции с 85-летием, желаем бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни, в которой всегда будет место творчеству.

Коллектив «СЧ»