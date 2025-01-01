«Чебоксарские ястребы» сыграли без компромиссов

От великолепных трехочковых до крутых «гвоздей»

Календарный год для команды «Чебоксарские ястребы» стартовал с домашних матчей против лидера высшей лиги по баскетболу «Динамо» из Уфы. Коллектив из столицы Башкортостана после своего возрождения играет в чемпионате только первый сезон, однако уже надавал по шапке более опытным конкурентам. Досталось и подопечным Антона Богдана.

Напомним, что чебоксарцы и уфимцы трижды встречались в нынешнем сезоне. И после каждой игры «ястребы» уходили с паркета побежденными — один раз по итогам матча на групповом этапе Кубка России и дважды после гостевых поединков первого круга высшей лиги. Поэтому проблем с настроем у подопечных Антона Богдана не должно было возникнуть. Конечно, в подготовительный план могли вмешаться праздничные выходные. Однако времени на поглощение салатов и других новогодних яств у игроков не было — спортивный режим достаточно суров. Уже с 3 января «Чебоксарские ястребы» тренировались с полным усердием.

Перед противостоянием с лидером регулярного чемпионата стало известно, что из нашего клуба ушел разыгрывающий Максим Шалонин. В свою очередь, динамовцы приехали в столицу Чувашии в оптимальном составе.

После стартового свистка первой встречи чебоксарцы «поприветствовали» гостей точным дальним попаданием центрового Сергея Жулькова, который не является главным специалистом по трехочковым броскам. Уфимцы достаточно быстро оправились от легкого нокдауна и завладели инициативой. Далее на протяжении всей встречи наблюдалась одинаковая динамика — «Динамо» уходило в отрыв, а «ястребы» старались поспеть за соперником. К сожалению, баскетбольные догонялки не увенчались успехом для нашей команды — подопечные Антона Богдана уступили 89:93. Статистика показала, что гости были эффективнее в бросках издали — 47,2 % (17 попаданий из 36 раз).

ПАВЕЛ МЕТЕЛЕВ, игрок БК «Чебоксарские ястребы»: «Упорно готовились к матчам, нарабатывали специальные комбинации под соперника. Мы хорошо себя показали на паркете против лидера высшей лиги, но чуть-чуть не хватило цепкости в защите и реализации дальних бросков».

Несмотря на поражение в первом матче, болельщики «ястребов» пришли поддержать команду в повторном поединке. Уже за 10 минут до стартового свистка на трибуне в Центре маунтинбайка не было свободных сидячих мест, многим пришлось наблюдать за перипетиями встречи стоя.

Начало второй игры вышло сумбурным — неподготовленные атаки заканчивались потерей мяча. В этой суматохе гости первыми проснулись и скорректировали прицел. Когда отрыв «Динамо» приобрел угрожающие очертания, форвард «ястребов» Вадим Федькин немного остудил пыл соперников дальним попаданием под сирену первой четверти. К концу второй десятиминутки чебоксарцы начали сокращать отставание. За четыре секунды до большого перерыва наш центровой Сергей Жульков промахнулся на втором штрафном броске, мяч подобрал разыгрывающий Евгений Новоселов и тут же издали попал в корзину. Зрители зааплодировали, вскочив с мест, а наша команда довела отставание до минимума — 36:37.

Во второй половине матча «Чебоксарские ястребы» порадовали поклонников сразу тремя крутыми слэм-данками (бросками сверху, — Прим. ред.). Один раз Вадим Федькин, что называется, вколотил «гвоздь» в кольцо и дважды подряд — Павел Метелев. Однако в концовке игры подопечные Антона Богдана уже больше уповали на дальние броски, но реализовать их не получилось. В итоге «Чебоксарские ястребы» проиграли второй матч со счетом 68:84. Кстати, во второй игре тоже динамовцы эффективно атаковали издали, реализовав 13 из 28 бросков (46,4%).

«Чебоксарские ястребы» продемонстрировали хорошую игру, но мы рады двум победам, — подчеркнул после матча один из лидеров уфимского «Динамо» Александр Мартынов. — Лично у меня в первой половине первой игры вообще ничего не летело, нужно было быстрее влиться в игровой ритм. Далее уже немного успокоился и попал свои броски. Мне понравилась живая атмосфера на матчах в Чебоксарах».

Таким образом, динамовцы продолжают лидировать в регулярном чемпионате, а «Чебоксарские ястребы» располагаются на шестом месте в турнирной таблице высшей лиги.

Следующие матчи «Чебоксарские ястребы» проведут в родных стенах против команды «Металлург-Челбаскет» 17 и 18 января. Начало встречи 17 января в 19.00, 18 января — в 14.00. Фото пресс-службы БК «Чебоксарские Ястребы»