Зимние праздники в Чувашии обошлись без крупных ЧП

Катались на коньках, ходили на спектакли

Началась самая короткая рабочая неделя в наступившем году, которой предшествовали длинные 11-дневные выходные. Итоги минувших торжеств подвели на традиционном совещании в Доме правительства республики. Как отметил руководитель региона Олег Николаев, «праздники прошли на должном уровне, значительных инцидентов не зафиксировано».

Культурно отдохнули

Театры, библиотеки, музеи республики во время каникул провели более 1600 новогодних и рождественских мероприятий, в которых участвовали свыше 280 тыс. детей и взрослых, сообщила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Представления, подготовленные государственными организациями, посмотрели 76 тыс. человек.

Театр оперы и балета порадовал больших и маленьких зрителей балетом «Щелкунчик», музыкальными сказками «Морозко», «Двенадцать месяцев», а также новогодними шоу вокруг елки. Широкую программу представил Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова. Там прошли спектакли «В поисках Большой Медведицы», «Госпожа Метелица», концерт «Новогодний переполох». Кроме того, в театре развернул свою резиденцию чувашский Дед Мороз — Х?л Мучи.

В филармонии состоялась премьера мюзикла «Часовщик. История хранителя времени». Новогодние постановки представили ТЮЗ имени Михаила Сеспеля и Театр кукол. Симфоническая капелла дала концерт «Ирония судьбы, или с Новым годом!». Не менее яркую программу подготовили и другие учреждения культуры.

Как отметила министр, мероприятия прошли при полном аншлаге. Жители республики заранее раскупали билеты, так что приобрести их накануне представлений было почти невозможно. 7,5 тыс. молодых зрителей при «бронировании» мест воспользовались Пушкинской картой.

В Рождественских богослужениях в православных храмах Чувашии приняли участие более 22 тыс. человек. По словам руководителя Минкультуры, торжества продолжаются. Так, завтра, 11 января, в Чувашском государственном институте культуры и искусств пройдет фестиваль «Рождественская звезда», а в Национальной библиотеке состоится семейный праздник «Рождество в кругу друзей». 15 января подведут итоги епархиального конкурса «Рождественский вертеп».

Кто на лыжню, кто на каток

Несмотря на погодные качели, во время выходных отдыхающие все же покатались на лыжах и коньках. Как рассказал министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров, свыше 150 тыс. жителей региона присоединились к Декаде спорта и здоровья.

В городах и селах прошло более 400 различных мероприятий: турниры, спортивные праздники. Среди официальных событий — республиканские соревнования по конькобежному спорту (шорт-треку) памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Вячеслава Краснова, чемпионат и первенство республики по мини-футболу для лиц с интеллектуальными нарушениями, региональный турнир по автоспорту в дисциплине «ралли-спринт» и другие.

По данным Минспорта, в распоряжении любителей здорового образа жизни были 130 ледовых площадок и уличных катков, 133 лыжные трассы, 86 бассейнов, 762 спортивных зала и прочие спортивные объекты. Но чаще всего люди все же вставали на коньки. Так, в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» в массовых катаниях на льду приняло участие около двух тысяч человек, катки спорткомплекса «Волга» и микрорайона «Новый город» в общей сложности приняли свыше семи тысяч конькобежцев-любителей.

Популярностью пользовались «арены» Регионального центра по хоккею в столице и Новочебоксарского ледового дворца «Сокол».

Глава республики, министр культуры и министр спорта поблагодарили организаторов мероприятий. Отдельное спасибо адресовали представителям чрезвычайных ведомств и МВД, которые следили за тем, чтобы праздники прошли спокойно и безопасно.

Помогла профилактика

Однако длинные выходные не обошлись без эксцессов. Как доложил председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, с 31 декабря по 8 января в республике произошло 24 пожара. Правда, цифры, по его словам, почти в два раза меньше, чем в прошлые новогодние праздники. К счастью, нет нынче и погибших при пожарах, мирно «отшумели» массовые мероприятия. А горели в основном бани, надворные и бесхозные постройки, веранды, мусорки. Основная причина пожаров — беспечное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении.

Настоящая трагедия могла бы произойти 1 января в поселке Вурнары, рассказал Сергей Павлов. Примерно в шестом часу утра во время патрулирования двое полицейских заметили густой дым в одном из дворов. Подбежав, увидели, что с хозяйственных построек огонь перекинулся на внешнюю часть веранды жилого помещения. Стражи порядка ринулись в дом, где крепко спали четверо взрослых и один ребенок. Разбудив жильцов, полицейские помогли всем выйти наружу. Подъехавшие к тому времени пожарные локализовали открытое пламя, дом удалось спасти.

В целом, благодаря тому, что накануне праздников и сразу после них были организованы рейды с участием представителей местных администраций, сотрудников полиции, ГКЧС и МЧС по тем домам, где проживают неблагополучные семьи и одинокие пожилые граждане, удалось избежать ЧП, сказал Павлов. По его словам, профилактическими мероприятиями охвачено более 2,5 тыс. частных и многоквартирных жилых домов.

В начале года были опасения, что из-за оттепели возникнут проблемы у любителей зимней рыбалки. Но и тут все благополучно, никто под лед пока не провалился.

По поручению Главы республики были взяты под контроль пункты продажи пиротехники. Всего за нарушение требований пожарной безопасности возбуждено 21 дело об административном правонарушении, сообщил председатель ГКЧС. Сотрудники МВД по Чувашской Республике изъяли более 1300 пиротехнических изделий из 19 несанкционированных торговых точек.

Страдают некоторые люди в зимние праздники и от «зеленого змия». Так, по словам вице-премьера — министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, одна из причин увеличения смертности в начале января 2024 года была связана с алкогольными отравлениями. Радует, что нынче таких случаев стало меньше.

Да и в целом количество погибших в результате несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций в прошедшие новогодние каникулы уменьшилось, констатировал Олег Николаев. По мнению руководителя региона, это результат большой аналитической работы и проведенных мероприятий предупреждающего характера.

«Прошу и впредь перед такими событиями, которые, как правило, дают всплески негативных последствий, предпринимать эффективные профилактические меры», — поручил Глава Чувашии.

Кстати, по данным регионального Минздрава, с начала нового года в мир иной отошел 271 житель республики, что примерно на сотню человек меньше, чем за тот же период прошлого года. Олег Николаев напомнил, что с января в Чувашии заработала круглосуточная служба, которая помогает доставлять тела умерших до бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических отделений (подробнее в материале «Новоселья в глубинке»). По словам руководителя региона, это важное начинание, которое поддержит людей в тяжелый для каждой семьи момент. С начала работы таким спецтранспортом воспользовались 126 раз.

К СЛОВУ

Не все гладко в эти праздничные дни было и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Из-за сильного ветра и перепадов температуры накануне Нового года и 1 января произошли сбои в энергоснабжении. Без света оказались жители нескольких населенных пунктов в Моргаушском, Канашском, Ибресинском и Аликовском округах и ряда домов в Чебоксарах. А вот число аварийных отключений холодной и горячей воды, а также газа по сравнению с тем же периодом прошлого года значительно снизилось, отметил председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов.