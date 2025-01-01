Учреждения культуры приглашают жителей Чебоксар на творческие занятия

Смастерить мини-валенки и раскрасить витраж

В преддверии Рождества Христова сразу несколько учреждений культуры в Чебоксарах приглашают жителей республики на увлекательные творческие занятия.

В Чувашском национальном музее 5 января пройдут мастер-классы «Валенки-шептуны» и «Рождественский ангел», а 6 января умельцы научат больших и маленьких посетителей изготавливать аутентичные новогодние игрушки.

Создать уникальные подарки, которыми можно порадовать близких, чебоксарцев и гостей столицы зовет и Музей В.И. Чапаева. Своими руками можно сделать солдатиков, магниты, брелоки, броши и открытку-витраж.

Активно провести каникулы зовет и Чувашский государственный художественный музей. В воскресенье там состоится творческий мастер-класс «Елка у старинного камина», где участники смогут нарисовать картину сухой пастелью. Отметим, все занятия доступны в том числе и по «Пушкинской карте».

В свою творческую мастерскую приглашает и Культурно-выставочный центр «Радуга» в Чебоксарах. Специалисты покажут, как создавать шедевры в технике «мокрое валяние», «мозаика», рисовать цветным песком, расписывать гипсовые фигурки, холщовые мешочки и футболки.