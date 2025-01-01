Молодые учителя покажут мастер-класс

С 1 января в Чувашии стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «Педагогический дебют». Участникам предстоит пройти несколько туров.

Как сообщили в Чувашском республиканском институте образования, испытать себя могут учителя, проработавшие в образовательных учреждениях республики не более трех лет.

Первый этап конкурса – заочный, продлится он по 31 января. Участникам предстоит представить образовательный проект на тему «80-летие Победы в Великой Отечественной войне» и придумать учебное или внеклассное занятие на любую тему, связанную с важной социальной проблемой.

Задания оценит компетентное жюри. Лучшие конкурсанты пройдут в следующий этап, который состоится в феврале в очном формате. Участников ждут публичные выступления и внеклассные мероприятия.