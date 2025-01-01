В деревне Верхние Ачаки Ядринского округа открылась резиденция Хĕл Мучи

В гости к чувашскому Деду Морозу ждут в местном Музее натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века.

Побывать на зимнем празднике можно до 7 января с 12 по 16 часов. Здесь приготовлено много всего интересного: хоровод вокруг елки, перетягивание каната, катание на деревянных салазках и ватрушках, увлекательная игра «Тренога» и другие веселые забавы. Хĕл Мучи с гармошкой всем подарит новогоднее настроение, заяц и волк не дадут замерзнуть, а снеговик зарядит всех позитивом.

Кстати

В Чебоксарах резиденция Деда Мороза расположилась в этнопарке «Амазония». В новогодние каникулы с 1 по 8 января взрослых и детей приглашают заглянуть к сказочному персонажу и его внучке Снегурочке с 13 до 20 часов (перерыв – с 16 до 17). В Лакреевском парке дом Деда Мороза работает с 13.30 до 15.30.

Распахнул свои двери терем Деда Мороза и в Новочебоксарске. Он находится в Ельниковской роще, рядом с зоопарком. Побывать в гостях у доброго волшебника можно с 11 до 18.