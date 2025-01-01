Мальчиков столько же, сколько девочек

В первый день 2025-го года в Чувашии появились на свет 18 малышей. Интересно, что мальчиков и девочек родилось поровну – по 9.

С радостным событием родителей поздравил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Он пожелал малышам, их папам и мамам доброго здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. «Пусть ребятишки растут успешными и внесут впоследствии свой вклад в развитие родной Чувашии», — напутствовал Олег Николаев.

Напомним, как уже сообщала «СЧ», первый младенец в Чувашии родился в Шумерле. Мальчик появился на свет 1 января в 2 часа 45 минут.