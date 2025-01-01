На базе социальных учреждений Чувашии откроются пункты проката для младенцев

Глава республики Олег Николаев утвердил порядок создания мест проката предметов первой необходимости для новорожденных, рассказали в телеграм-канале правительства Чувашии.

Покупка новой детской мебели, колясок, автокресел и других необходимых вещей для родителей может обойтись довольно дорого, а ребенок будет пользоваться ими всего несколько месяцев. Поэтому инициатива позволит значительно сократить семейные расходы.

Как сообщили в Минтруда Чувашии, данный проект направлен на поддержку молодых родителей, а также улучшение условий жизни семей с новорожденными. В пунктах проката в аренду будут доступны коляски, кроватки, пеленальные столики, стулья для кормления, манежи, ходунки, санки, автолюльки, автокресла.