Лучшие электромонтер и сыровар живут в Чувашии

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев. Перед Новым годом состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Первое место в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» занял Дмитрий Николаев, работающий на Чебоксарской ГЭС. Вместе с ним за победу боролись 35 конкурсантов из 19 регионов РФ.

А лучшим сыроваром из 45 претендентов признана Ольга Кошелева – глава крестьянско-фермерского хозяйства и владелица сыроварни, где производятся около 15 сортов этого продукта. К слову, одна из марок вошла в 2019 году в десятку лучших сыров страны.