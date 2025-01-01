Жительница деревни Новые Атаи отметила 101-й день рождения

Жительница деревни Новые Атаи Красночетайского округа Клавдия Ижетникова отметила в преддверии Нового года свой 101-й день рождения.

С детства Клавдия Гавриловна хотела стать учительницей и воплотила свою мечту в жизнь. А в 1942 году добровольцем ушла на фронт. Была ранена, вернулась домой с тремя осколками в груди. И продолжила преподавательскую работу. В ее наградной копилке – множество орденов и медалей, и боевых, и трудовых. Сегодня Клавдию Гавриловну окружают любовью и заботой трое детей, шесть внуков и одиннадцать правнуков. Поздравить ее с днем рождения пришли немало гостей – от представителей власти до односельчан.