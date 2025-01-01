Уникальные юбиляры живут в деревне Белое Озеро Яльчикского округа. Супруги Леонтьевы отметили благодатную свадьбу – 70 лет совместной жизни.

Леонид Александрович и Августа Васильевна всю жизнь прожили в родной деревне, работали на разных участках колхозного производства. Они вырастили шестерых детей. Сейчас Валентина, Светлана, Людмила и Любомир со своими семьями в Чебоксарах, Мария обосновалась в Ташкенте, а Владимир – в Москве. В торжественный день юбиляров поздравили дети, внуки, правнуки, односельчане и руководители округа. А супруги Леонтьевы охотно делились со всеми своим секретом счастья: они всегда хранили в своей семье любовь и согласие – это главные ориентиры.