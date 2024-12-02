Чувашия уверенно смотрит в будущее

Глава Чувашии Олег Николаев подвел итоги года и рассказал о новых направлениях развития

Руководитель республики традиционно в конце года встретился с главными редакторами СМИ и ответил на их вопросы. Беседа получилась обстоятельной, в течение полутора часов получилось обсудить много разных тем.

Как отметил Олег Николаев, 2023 год стал для Чувашской Республики временем значительных вызовов и перемен. Это и санкционное давление, и задачи по реализации национальных проектов, и подготовка к новым форматам работы. Руководитель региона констатировал, что правительство Российской Федерации и команда Чувашии успешно справились с поставленными задачами. «Мы уверенно входим в следующий год, завершив текущий с ясным пониманием целей», — отметил он.

Завершается срок реализации разработанной в 2020 году комплексной программы социально-экономического развития, целью которой была синхронизация всех направлений для достижения максимального эффекта. Результаты этого подхода уже ощутимы: собственные доходы региона увеличились более чем в два раза, выросли заработные плат и валовый национальный продукт.

Такое развитие ситуации стало подспорьем для дальнейшего утверждения бюджета республики. Со значительным увеличением доли собственных доходов, Чувашия впервые в своей истории превысила налоговые доходы над расходами, что свидетельствует о крепком финансовом состоянии региона.

На основе успешного опыта работы предыдущей программы была создана новая комплексная программа социально-экономического развития, которую разработана как «стратегия стратегий» и «мастер-план мастер-планов». Она включает в себя планы для 25 отраслей и их основные индикаторы, что позволяет более точно мониторить реализацию стратегий и выявлять их взаимосвязи.

Олег Николаев напомнил, что Президент поручил разработать мастер-планы для двухсот населённых пунктов России, в основном региональных центров. Однако Чувашия пошла по этому пути раньше, создав мастер-план для Чебоксарской агломерации, тем самым наработав важные навыки и компетенции, необходимые для качественного исполнения поручения Владимира Путина. В условиях республики опорными населёнными пунктами являются муниципальные центры, для них будут созданы «мастер-планы» по аналогии с опытом Чебоксарской агломерации.

Важной особенностью новой Комплексной программы будет непрерывный процесс его администрирования. Региональные власти будут активно взаимодействовать с муниципалитетами, депутатами, институтами гражданского общества, бизнесом и научными учреждениями, здесь роль объединяющей площадки – за Высшим экономическим советом. Эта площадка станет центром для обсуждения и реализации комплексной программы, что поможет объединить усилия всех участников процесса. Также подспорьем в реализации программы станет цифровизация процессов и включение их в национальную систему пространственных данных и платформу проектного управления. Это обеспечит постоянный доступ к актуальной объективной информации по отраслевому и территориальному принципам, поможет грамотно организовать проекты, требующие синхронизации множества участников и принятия эффективных управленческих решений.

ДОСЛОВНО Олег Николаев, Глава Чувашской Республики: «Переходя из 2024 года в 2025-й и из старых национальных проектов в новые нацпроекты, Чувашская Республика чувствует себя достаточно уверенно, крепко стоит на ногах, при этом развивается с нужной динамикой. Наработанные подходы в организации работы нам позволили создать прочный фундамент для того, чтобы рвануть вперед буквально с первых дней нового года».

Глава Чувашии подчеркнул важность максимальной вовлеченности людей в реализацию комплексной программы. Каждодневная работа, участие в общественной жизни, в спортивных, культурно-массовых, волонтерских мероприятиях – это уже большой вклад. С этой целью управленческие команды проведут дни правительства в муниципальных округах в первом квартале следующего года «выездные погружения в комплексную программу» для информирования граждан.

«Эксперты говорят, что в стиле работы в Чувашии просматривается корпоративный принцип организации», — поделился Глава Чувашии. Он заключается в том, что любые вложения и действия направлены на получение какого-то эффекта — повышения стандарта жизни, качества оказания услуг и так далее. Но здесь важна определиться с приоритетами, куда вкладываться в первую очередь.

Олег Николаев привел в пример выполнение программы переселения из ветхого жилья, признанного аварийным до 01.01.2017. Со следующего года стартует уже новая программа — на дату до 01.01.2021. Понятно, что этот процесс бесконечный. И для того, чтобы в целом решить задачу, государство должно развивать инфраструктуру, потому что бизнес в него будет вкладываться в последнюю очередь.

Пять лет назад «пожарных» ситуаций было намного больше, чем сейчас. У нас была проблема постоянного накопления задачи обеспечения жильём детей-сирот. Сейчас Чувашия вошла в десятку регионов с самыми быстрыми темпами снижения очерёдности.

Республика по многим направлениям была в числе отстающих, с большим количеством проблем. Например, лифты. Согласно букве закона, это вообще не государственная задача, ведь лифты являются частью общедомового имущества собственников жилья. Но Президент принял решение, что их нужно поддержать. Если два года назад мы были в числе регионов, где наиболее ярко «горит» эта проблема, то сейчас Чувашия уже набрала темп, при сохранении которого буквально через два года мы будем одним из благополучных регионов. У руководства республики есть чёткое понимание, к какому сроку и за счет каких источников будет решена эта проблема.

Республиканское руководство видит своим приоритетом активизацию инвестиционного процесса, создание условий для частной инициативы. Чтобы в итоге на каждый вложенный бюджетный рубль приходили дополнительные частные средства.

На вопрос о том, куда будут направляться инфраструктурные инвестиции и на какие объекты стоит обратить внимание бизнесу, Глава Чувашии посоветовал предпринимателям обратить внимание на Комплексную программу социально-экономического развития. Также в выборе нужных объектов инвесторам помогает Агентство инвестиционного развития. Проводятся специальные социологические исследования, чтобы узнать, с какими проблемами сталкиваются потенциальные инвесторы, какие территории лучше всего им подходят. Запущена работа по юридическому оформлению и введению в оборот неиспользуемых земель.

Отвечая на вопрос о Новочебоксарске, Олег Николаев выразил уверенность, что в ближайшие пять лет город преобразится с точки зрения оснащенности предприятиями различного направления. Здесь на территории особой экономической зоны имеется возможность создавать специализированные проекты и привлекать партнеров, что в будущем приведет к высокотехнологичной переработке и производству сложных видов продукции. Это обеспечит приток резидентов в ближайшие 5-6 лет. Например, планируется запуск производства энергокотлов, тяговых электродвигателей для строительной техники. Востребованы площади и расширяющимся бизнесом, который начинался когда-то как небольшой, «гаражный» — и добился значительного роста. Например, компания, производящая садовые принадлежности — качели, кресла, столы — сталкивается с недостатком производственных площадей из-за увеличения продаж через маркетплейсы.

Разумеется, будет развиваться и комфорт для жизни. В городе уже реализуются проекты, такие как обновление кинотеатра «Атал» в центр молодежи и экспериментальный театр, который вдохнул жизнь в культурную жизнь Новочебоксарска. В планах — развитие гостиничного бизнеса и других объектов инфраструктуры. Важно вовлечь жителей в процесс, и власти готовы поддержать бизнес-инициативы.

В рамках мастер-плана агломерации запланированы модернизация общественного транспорта и строительство дублёра Марпосадского шоссе, что должно улучшить транспортную доступность.

Говоря о транспортной доступности города-спутника столицы, Олег Николаев напомнил, что в рамках реализации мастер-плана Чебоксарской агломерации уже проектируется дублер Марпосадского шоссе. С его строительством появятся альтернативные маршруты и разгрузятся дороги от пробок. Также ожидается поступление новых троллейбусов, которые смогут заменить несколько маломестных автобусов, увеличивая вместимость и комфорт. Ожидается, что троллейбусы выйдут на маршруты в январе-феврале, что поможет улучшить ситуацию с транспортом в городе. Вообще планы по модернизации общественного транспорта включают закупку 133 троллейбусов в течение следующих 6 лет. Разработаны паспорт транспортного планирования и паспорт комплексного развития, определены магистральные и подвозные маршруты. После закупки общее количество троллейбусов увеличится с 231 до 321, а количество старых автобусов сократится на 110 при замене на современные модели. Сложности возникают из-за действующих договоров с перевозчиками до 2029 года, однако интересы жителей — в приоритете.

«У нас уже запущенны новые стандарты транспортного обслуживания, будем предлагать их перевозчикам. Либо они будут трансформироваться, реорганизовывать свою работу и, соответственно, войдут в единую систему, либо мы будем налаживать взаимодействие с другими игроками и операторами. Все честно, открыто — как говорится, ничего личного, только интересы народа», — сформулировал свою позицию Глава Чувашии.

«Школ было построено много, но меньше, чем было заявлено — это правда, которую надо говорить, — прокомментировал еще одну злободневную тему Глава республики. – В последние три года у нас примерно от 5 до 10 школ находится в процессе строительства и примерно три школы в среднем вводим в эксплуатацию» В то же время Олег Николаев предложил не забывать о другой правде: капитально отремонтировано 105 учебных заведений. При этом фактически от старого здания школы остаются только стены и оконные проемы, проводится перепланировка, полностью меняется оснащение. 105 отремонтированных школ не просто обновлены, а качественно преобразованы, обеспечивая возможности для творческого и спортивного развития детей.

Не забывают и о окружающей территории. В Чувашской Республике разработаны шесть региональных стандартов для благоустройства территории школ, учитывающие различия между городскими и сельскими учреждениями. Школы получают современные спортивные площадки и зоны для рекреации, что способствует физической активности и вовлечению детей. Например, в одной из школ был создан востребованный скейт-парк. Особенно это важно для сельских учреждений, которые становятся центрами притяжения для населённых пунктов и меняют отношение к окружающему пространству.

В программе капитального ремонта остаются примерно 60 школ. Также ремонтируются не входящие в программу проблемные объекты, включая аварийные, которые уже были выведены из эксплуатации – в Комсомольском, в Коновалово, Чурачиках. В ближайшее время начнется ремонт в Чуварлеях – здание не соответствует современным стандартам, будет заново построено.

Полуторачасовое общение с руководителями СМИ Глава Чувашии завершилось темой новогодних праздников. «Я от всей души желаю, чтобы в ваших семьях, в семьях ваших сотрудников всегда звенел звонкий детский смех. Это показатель того, что все здоровы, все радостны, обеспечены, окружены вниманием, а значит, у нас будет мотивация штурмовать новые цели и задачи, уверенность, что любые сложности будут преодолены и, самое главное, нам снова захочется вернуться вот в свой дом, где горит очаг и звенит детский смех. С наступающим новым годом!» — пожелал всем Олег Николаев.

Топ событий декабря по версии Главы Чувашии

В первую очередь руководитель республики назвал открытие обновленного Международного аэропорта Чебоксары им. А.Н.Николаева с участием Президента страны. По оценке экспертов, он стал «бутиковым» — пассажиры довольны удобством, комфортом, функциональностью и эстетикой интерьеров.

В топе, конечно же, открытие нового моста через Суру на трассе М-7, а также завершение работ на участке автодороги «Цивильск – Ульяновск» вблизи Шихазан.

Важные события для жителей республики — в муниципалитетах заработали новые и реконструированные дома культуры, учреждения здравоохранения, образования и другие социальные объекты.

Уникальный опыт — создание службы доставки тел умерших по всей Чувашии, она заработает с 1 января. Тем самым будет сняты для людей проблемы доставки и проведения необходимых процедур после смерти близкого человека. Решение облегчает работу и правоохранительных органов.

Глава региона отметил и недавнее заседание Государственного совета РФ: «Приняты очень интересные решения, Чувашия является одним из регионов-участников новых форм поддержки в рамках Года семьи, возникают новые задачи, мы с удовольствием ими займёмся».

Также Олег Николаев добавил, что в накануне Нового года он активно и с удовольствием выполняет роль Деда Мороза, вручая подарки в рамках акции «Елка желаний».

Василий Григорьев