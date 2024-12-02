Ход строительства концессионных школ на контроле

Неделю назад прошла встреча вице-премьера — полномочного представителя Чувашии при Президенте РФ Алексея Ладыкова с руководством ООО «ПроШкола», где обсуждали строительно-монтажные работы в школах Чебоксар, Новочебоксарска, и поселка Кугеси. И буквально на днях совместно с представителями концессионера Алексей Олегович совершил выезд на все три социальных объекта.

Основная задача сегодня — это скорейшее завершение разработки качественной документации и обеспечение подрядчиков финансированием. Уже получено положительное заключение госэкспертизы на школу на 1400 мест в микрорайоне «Солнечный» в Чебоксарах. По всем объектам имеется небольшое отставание от графиков, но надо понимать, что строительство школ — процесс всегда непростой.

Это и проектирование, и получение госэкспертизы, и строительно-монтажные работы. С учетом изменений норм и требований, внесения корректировки в проектно-сметную документацию экспертизу по школе в Новочебоксарске получили в только октябре, в микрорайоне «Солнечный» в декабре, и скоро уже будет готова экспертиза по школе в поселке Кугеси.

«На сегодняшний день фиксируем, что общая готовность школ более 90%, наружное благоустройство выполнено. Наибольшая готовность школы в Новочебоксарске — 97%. Осталась финишная покраска, которая, как правило, выполняется после установки оборудования», — отметил Ладыков.

При этом открытие школ планируется 1 сентября 2025 года. В ходе выезда на объекты также обсудили поставку и монтаж оборудования в образовательные учреждения. Так, в феврале следующего года планируется завершить строительную часть работ и примерно в мае ожидается прием оборудования, что тоже процесс не быстрый. «Это тысячи позиций – оснащение для спортивных и актовых залов, в пищевые блоки и учебные классы», — подчеркнул Алексей Олегович.