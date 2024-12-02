Новогоднее поздравление Главы Чувашской Республики Олега Николаева

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие жители Чувашской Республики, уважаемые земляки!

С наступающим Новым 2025 годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники — время радости, надежды и обновления. Они напоминают нам о важности семьи, дружбы и единства. По доброй традиции в конце декабря мы подводим итоги уходящего года, вспоминаем его достижения и уроки и, конечно, с оптимизмом смотрим в будущее.

Завершающийся год был насыщен событиями, новыми впечатлениями и достижениями в различных сферах нашей жизни. Мы строим и реконструируем школы, детские сады, больницы, культурные объекты, обновляем инфраструктуру и поддерживаем всех, кто нуждается в нашей помощи.

Все, что мы сделали и достигли в 2024 году — это крепкий фундамент для дальнейшего развития республики. Мы завершили работу над документом, аналогов которому еще нет ни в одном регионе. Это Комплексная программа социально-экономического развития республики до 2030 года. В ней учтены, а главное синхронизированы между собой все отраслевые, муниципальные проекты, планы развития территорий в соответствии с посылами руководства страны.

2025 год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, станет символом нашего единства, любви к Родине и уважения к тем, кто стоит на страже нашей безопасности. В следующем году мы отметим важное историческое событие — 80-летие Великой Победы.

Связь между поколениями и наша преданность Родине объединяют нас. Традиция празднования Дня Победы ярко напоминает о том, что деды и прадеды нынешних героев не зря проливали кровь на полях сражений. Почитание защитников Отечества стало важной частью жизни нашей великой страны. Только объединившись, мы сможем приблизить долгожданный мир и одержать сокрушительную победу!

Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2025 годом. Пусть он принесет счастье, радость и удачу. Пусть сбудутся все ваши мечты. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха в делах и новых достижений!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 27 декабря 2024 г.


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