Гофмановские страсти игрушечной страны

В Чувашском театре кукол поставили новогоднюю сказку для больших и маленьких

Зачастую «детские» режиссеры боятся шагнуть дальше стандартного пересказа содержания. Дескать, не поймут, не откликнутся, не воспримут. Описательность, по их мнению, когда «что вижу, то пою» — предел зрительских мечтаний. А вот Денис Андронов, выпустивший в Чувашском театре кукол свой очередной спектакль по книге Елены Ракитиной «Страна новогодних игрушек», старается не упрощать и искренне верит в то, что даже самый маленький театрал способен мыслить. Именно эта безоговорочная вера в зрителя — одно из лучших качеств не только режиссеров-постановщиков, но и всех людей сцены.

Не менее ценно то, что вместе с публикой растут и актеры (в премьере сыграли Елена Хорькова, Алина Каликова, Ольга Петрова, Владимир Ананьев и Александр Романов), смело уходя от чистой техники в направлении постижения характера, образа, внутренней составляющей своих персонажей. Да что уж тут говорить! Растет и сам Денис, все больше отрываясь от буквальности и углубляясь в скрупулезное исследование природы ребенка. Впрочем, ребенка ли? Сразу вспоминается одна фраза, пусть и не из нашей постановки: «Получается, взрослых нет. Есть постаревшие дети. Лысые, больные, седые мальчики и девочки…» И хотя художник спектакля Евгения Лашманова добросовестно выносит на подмостки всю необходимую «утварь», вытекающую из названия произведения, страна новогодних игрушек — это все же не коробка с шарами, гирляндами и прочими елочными украшениями, а своего рода «прекрасное далеко», недосягаемое, зыбкое, ускользающее, словно светлая несбыточная греза.

Некий идеальный мир, который каждый придумывает для себя сам в меру своей взрослости, замороченности и «испорченности» — проблемами, сложностями, амбициями. И лишь от нас, а не от каких-то там Дедов Морозов зависит то, станет ли он реальным. Именно нам предстоит сделать выбор, с чем идти дальше, а что — мишура, напускное, приходящее-уходящее. Тут снова хочется ввести цитату, но уже из спектакля, точнее, из песни на музыку бессменного композитора театра Андрея Галкина: «Страна новогодних игрушек исчезнет, как сказочный сон. Отхлопают залпы хлопушек, уедет на саночках слон…» Вдумчиво, нелегко, можно даже сказать, по-гофмановски. А действительно, чем вам не город сладостей Конфитюренбург из сказки «Щелкунчик»?

И какое же облегчение испытывает зритель, когда в суматошной взрослой жизни, где никому ни до кого нет дела, и люди смотрят не в глаза, а под ноги (одна из кульминаций спектакля — эпизод стычки кукол и снующих туда-сюда «реальных» человеческих ног, кажущихся непропорционально крупными и разрушительными), все-таки находится место каждому. И потрепанному ослику, заштопанному и перештопанному вдоль и поперек, и дряхленькому снеговичку с мятым ведерком на голове, и нежной памяти о детстве, когда все мы были просты, честны и доверчивы. Значит, не все еще потеряно в этом мире…