Юлия Мельник: «У нас даже папы с удовольствием играют с куклами»

Бабушку Укахви любят многие. В Чувашском театре кукол это один из ярких и узнаваемых персонажей. Кто же это такая и почему стала столь известной? Об этом и многом другом мы поговорили с актрисой Чувашского государственного театра кукол, заслуженной артисткой Чувашии Юлией Мельник.

— Юлия Леонидовна, С чего начался успех бабушки Укахви?

— В нашем театре очень много разных кукол. Но эта полюбилась мне с первого взгляда, как только попала в руки. Я сразу поняла: она — как настоящая бабушка! Мы как раз собирались на выставку «Россия» на ВДНХ. И вот в первый же день возле нашего павильона остановились посетители и завели разговор с бабушкой. Я поняла: нужно придумать ей имя! И оно нашлось моментально — бабушка Укахви (Агафья)! Стопроцентное попадание, скажу я вам. После этого стоило взять куклу в руки — и «парадом командовала» уже не я, а она.

Кажется, что куклой управляет артист. Но у каждого персонажа есть еще и свой характер. Бабушка заводила новые знакомства в соседних павильонах, могла общаться с каждым — от мала до велика, на любую тему. И всем нравилось беседовать с ней, потому что она очень коммуникабельна и с юмором. Я говорю о ней, как о родной бабушке — воспринимаю ее именно так.

Круг знакомых бабушки Укахви стремительно рос. В каждый из шести дней, что мы работали на выставке, она старалась обходить как можно больше стендов. Везде ее встречали как родную. Гости с удовольствием фотографировались с ней, а когда она кланялась, тоже отвешивали ей почтительный поклон. Бабушка желала всем добра, любви — ну как тут мимо пройти? Позже я даже задумалась: вот бы посчитать ради интереса, в какие регионы она отправляла свои приветствия. Сколько было записано поздравлений с днем рождения, со свадьбой, с юбилеем и даже с пополнением в семье — не сосчитать!

Встречи с ьабушкой Укахви проходят не по заранее подготовленному сценарию. Никогда не предугадаешь, о чем состоится разговор. Однажды на выставке мимо нас прошел очень серьезный мужчина. Укахви с ним просто поздоровалась, он в ответ тоже. А бабушка возьми и спроси по-доброму: «Что ж такой серьезный? Я даже испугалась». Мужчина сразу заулыбался! За шесть выставочных дней она стала по-настоящему медийной личностью.

Было много ребят с СВО. Бабушка сама начинала разговор с ними, и умела расположить к себе. Один из них даже сказал: «Дожил до 41 года, думал, меня уже ничем не удивишь — удивили!»

Бабушку Укахви даже в проект «Одна минута своей стране» пригласили на съемки! Там она и на воздушном шаре каталась, и в барабаны била, и первую помощь научилась оказывать. Пробовала и армрестлингом заниматься — и не без успеха. Бабушка дала интервью Ульяновскому телевидению — поздравила жителей с Днем города, побеседовала с корреспондентами из Марий Эл.

— Как вы думаете, что зацепило людей, почему они с такой теплотой восприняли бабушку Укахви? У нее есть какие-то секреты общения?

— Я думаю, неспроста именно она попала в мои руки. Если это по-настоящему твоя кукла — с ней сразу все складывается. А народная любовь, на мой взгляд, вызвана тем, что бабушка сама из жизни, общается с людьми на равных, словно она не придуманный персонаж. На выставке в Москве Укахви колыбельную спела ребенку, который спал на плече у матери. А бабушек-ровесниц приветствовала словами: «Здравствуйте, подруженьки, давно не виделись! Как нога-то — не болит? А суставы?» И они смеялись, воспринимали ее как свою, делились историями.

— На самом деле кукла ожила в ваших руках. Как это удалось?

— Без бабушки Укахви этого не получилось бы. С кем бы я ни встречалась, она со всеми находит общий язык — я просто ей помогаю. Не боюсь с ней выйти в люди. Бабушка кого-то обнимет, кого-то пожалеет, поднимет настроение… У нас с ней полное взаимопонимание.

— Какие мероприятия с ее участием были самыми яркими?

— Выставка-форум «Россия» на ВДНХ произвела неизгладимое впечатление. Очень много эмоций. Столько добрых слов было сказано в адрес бабушки Укахви! Гости ведь не со мной разговаривали и не мне в глаза смотрели — общались именно с ней.

Впечатляющими стали мастер-классы на наших международных фестивалях «Одинаковыми быть нам необязательно» и «Карусель Сказок». Во время приезда представителей «Золотой маски» компетентные люди, профессионалы своего дела, благодарили бабушку Укахви. Нельзя не вспомнить, как в День народного единства она собрала целый хоровод дружбы. Зазвучала песня «Матушка-земля», и все — дети и взрослые — встали в круг, пели и танцевали вместе.

— А как к этому персонажу относитесь вы? Нет ли чувства, что кукла выходит на первый план? Или в профессии артиста-кукловода так и должно быть?

— Когда работаешь не вживую, а с куклой, то, конечно, она на первом месте. Так и в случае с бабушкой Укахви, несмотря на то, что я управляю ею. Иногда чувствую во время мастер-класса что-то не успела. Но знаю, что бабушка Укахви выкрутится, развеселит, найдет слова и привлечет внимание зрителя. Вместе мы со всем справимся!

— Ваши мастер-классы по кукловождению весьма популярны. Есть ли разница в том, как кукла взаимодействует с маленьким зрителем и со взрослым? И сложно ли вовлечь зрелых людей в такой формат интерактива?

— Взаимодействие складывается хорошо со всеми, если удается установить контакт, зарядить доброй энергией. Малыши воспринимают происходящее по-своему, дети постарше могут стесняться. Но я стараюсь ко всем найти подход, использовать песни, которые на слуху, чтобы никто не остался в стороне. Чаще всего зрители с удовольствием участвуют в мастер-классах, пробуют сами управлять куклой. А если говорить о взрослых, когда они еще поиграют с куклой, если не сейчас? Поэтому даже папы танцуют и веселятся, и делают это от души, вспоминая детство!

— Завершается этот год. Что в нем было самым важным, о чем должны помнить наши читатели? И что пожелает нам бабушка Укахви на предстоящий 2025-й?

— Кому-то этот год принес радость, для других оказался не очень удачным. В жизни все бывает. Но недаром говорят: вместе — мы сила. Какие бы сложности и трудности не появлялись на нашем пути, мы всегда должны стараться идти дорогой добра и держаться вместе. Всем здоровья, счастья, любви! И пусть родные, близкие, друзья всегда будут рядом. Берегите друг друга.

Камилла Маджидова