ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«В Чувашии мерами поддержки будут охвачены все семьи участников СВО, независимо от места заключения контракта. Например, это коснется таких льгот, как бесплатное питание в школах, освобождение от платы за дошкольные образовательные услуги. Также всем детям будут предоставляться бесплатные путевки в детские лагеря.

Ранее региональные меры поддержки касались семей бойцов, заключивших контракт с Минобороны России через Военкомат Чувашии или региональный пункт отбора.

В Чувашии реализуется целый комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Теперь они распространяются на военнослужащих, а также их семьи, подписавших контракт и в других регионах страны».