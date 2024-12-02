Детские пособия перечислят заранее

В связи с новогодними праздниками Отделение СФР по Чувашии сообщило о досрочной выплате детских пособий. Жители региона, у которых пособия поступают на счета в банках 3, 5 и 8 января, получат их не позднее 25 декабря. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих и неработающих родителей, пособия на ребенка военнослужащего по призыву, ежемесячной выплаты из материнского капитала на ребенка до 3 лет. Зачисление на банковские карты будет происходить в течение всего дня. Если семья получает пособия и выплаты на почте, то их доставят по традиционному графику.

По всем вопросам можно позвонить в единый контакт-центр на номер 8 800 100-00-01, звонок бесплатный.

Филипп Афанасьев