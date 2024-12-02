Дорожники работали в выходные в усиленном режиме

Прошедшие в выходные обильные снегопады подбросили дорожным службам работы.

Так, в ночь на понедельник на борьбу с непогодой вышло более 220 единиц дорожной техники. Общее количество использованных противогололедных материалов — около 2,7 тысячи тонн.

Кстати, для оперативного решения вопросов, связанных с региональными автодорогами, жители могут воспользоваться специальным чат-ботом @Roadmonitor_bot. Здесь можно сообщить о неубранном снеге, ямах или опасных участках на проезжей части.

Степан Разный