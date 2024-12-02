Бойцам спишут долги по просроченным кредитам

Нововведение касается участников специальной военной операции, и действует оно с 1 декабря 2024 года, со дня вступления в силу соответствующих федеральных законов.

Как пояснили в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Чувашской Республике, речь идет о задолженностях по кредитам на сумму до 10 млн рублей, в том числе ипотечным. Есть определенные условия. Например, долг может быть списан, если акт о взыскании вступил в силу до 1 декабря этого года и возбуждено исполнительное производство. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться мобилизованные, призывники, а также военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше года. Действие закона распространяется и на супругов.

Чтобы воспользоваться новой мерой поддержки, нужно обратиться в структурное подразделение УФССП России либо в аппарат управления территориального органа ФССП. Подробная информация по телефону 30-62-50.