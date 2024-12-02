В регионах России повысят тарифы на оплату коммунальных услуг. В Чувашии тоже

Чувашия не станет исключением, и, исполняя распоряжение Правительства РФ от 15 ноября, также подготовила индексацию тарифов на 2025 год. Важно отметить, что согласно Указу Главы Чувашии Олега Николаева, плановое изменение тарифов произойдет с 1 июля, в январе 2025 года менять размер оплаты услуг по «коммуналке» не будут.

При изучении нормативных документов сразу бросается в глаза, что по 10 муниципалитетам республики изменение платы граждан не превысит показатель в 10,7%. В 11 муниципальных образованиях Чувашии изменение платежей будет варьироваться в коридоре от 10,8% до 15,4%. В Чебоксарах и Новочебоксарске оплата коммунальных услуг будет повышена с 1 июля 2025 года не более чем на 13,5% к уровню декабря 2024 года.

Причин у очередного и давно ожидаемого роста тарифов много. Это и увеличение ключевой ставки Центробанка и связанный с этим мультипликативный экономический эффект. Выросли и цены на топливо для выработки энергии. Именно рост стоимости энергоресурсов на федеральном уровне и называется основной причиной.

Говоря о Чебоксарах и Новочебоксарске, важно вспомнить о наличии соглашений с едиными теплоснабжающими организациями. Ресурсоснабжающие организации этих городов применяют иные цены благодаря этим договоренностям, и они значительно ниже предельных цен, установленных Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам. Согласно этим соглашениям, фактически цены на тепло вырастут с 1 июля не более чем на 14,4% в Чебоксарах и 13,9% в Новочебоксарске.

В итоге жители Чувашии могут спрогнозировать свои будущие затраты. С 1 июля, например, по электроэнергии при ее потреблении до 3900 кВт/ч в месяц тарифы составят для горожан в домах не оборудованных электроплитами 4 рубля 96 копеек (+12,5%). При наличии электроплиты и для жителей сел тариф традиционно ниже – 3 рубля 47 копеек (+12,3%)

Называется и прогнозная цена на газ с 1 июля 2025 года – 8 рублей 16 копеек (увеличение на 10%). Плата за обращение с отходами вырастет на 5%, подсчитать итоговую сумму жители смогут сами. Например, жители многоквартирных домов будут платить 62 рубля 73 копейки. Платеж с учетом льготного тарифа для жителей частных домов в деревнях составит 60 рублей 9 копеек.

При утверждении новых тарифов, как отметил в комментарии информагентству «Чувашинформ» руководитель Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров, соблюдался важнейший принцип – обеспечение доступности тарифов для жителей Чувашии.

«Например, по итогам октября 2024 года цены на коммунальные услуги в Чувашии сложились ниже, чем в иных регионах ПФО. В республике самые низкие тарифы на вывоз ТКО среди 14 субъектов Приволжского округа. По стоимости отопления, холодного водоснабжения и газа наш регион на предпоследней позиции в округе. По электричеству Чувашия на третьем месте снизу, по тарифам на горячую воду мы занимаем 6-ю строчку снизу среди соседей по ПФО» — отметил Сергей Егоров.

Отдельно отмечается, что все меры социальной господдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для всех льготных групп населения сохраняются в Чувашии и следующем году.