В Чебоксарах состоялась памятная акция в честь защитников Родины

Вчера, в День героев Отечества, в Чебоксарах прошла памятная акция в честь защитников Родины. В мемориальном парке «Победа» собрались члены Кабинета министров, руководители Администрации Главы Чувашии, Госсовета, силовых ведомств и территориальных органов власти, представители города, а также депутаты, общественники и ветераны. Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к монументу Воинской Славы. С особой датой поздравил жителей республики и Глава Чувашии. «Герои Великой Отечественной — образец доблести для нынешних воинов, участников специальной военной операции, которые в сложнейших условиях с честью и мужеством защищают нашу страну сегодня», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале. Он напомнил, что звания Героя России с начала СВО удостоены более 300 военнослужащих, четверо из них — из Чувашии. Это Николай Петров, Дмитрий Семенов, Александр Старчков, Роман Шалаев. «Их подвиг навсегда останется в нашей памяти и в сердцах», — сказал руководитель региона.