С нового года в республике будет запущен проект «Гриневская карта»

На спектакль, концерт или выставку — всей семьей

Испокон веков чуваши почитали своих предков и бережно передавали из поколения в поколение добрые семейные традиции. «И перелетные птицы живут парами, — говорили они. — Когда передние и задние колеса катятся по одной колее, лошади легче везти». Отрадно, что культ семьи продолжается в республике и сегодня. Яркое тому подтверждение — «Гриневская карта», презентация которой прошла в минувшую пятницу в Русском драматическом театре.

Проект назван в честь героя пушкинского романа «Капитанская дочка» Петра Андреевича Гринева — офицера русской армии, человека высоких принципов и убеждений, ставшего олицетворением благородства, мужества, верности моральным устоям и готового пожертвовать личными интересами ради счастья окружающих. Вместе с тем в старорусском языке был распространен глагол «гринять», то есть «покрываться зеленью», в переносном смысле слова обозначающий плодородие, пробуждение природы, зарождение новой жизни. И хотя Год семьи в России подходит к своему завершению, прочные родственные связи, уважение к старшим, память о дедах и прадедах, неуклонное следование их заветам — то святое, незыблемое и вечное, что изменению не подлежит.

А потому, с начала 2025 года, все спектакли, концерты, мастер-классы и выставки, рекомендованные для семейного просмотра, будут отмечены специальным знаком. Он представляет собой две геометрические фигуры, сложенные из элементов чувашского орнамента, несущих информацию о течении времени, древе рода, взаимопомощи, и как бы переплетенные между собой. Нельзя не обратить внимания и на цветовое решение логотипа — красный символизирует жизнь, отвагу и любовь, желтый — красоту, душевное тепло и процветание.

«Совместные походы молодых семей в театры, на выставки и концерты помогут супругам лучше понять друг друга, улучшить отношения между собой, обсудить какие-то общие вопросы или что-то вместе смастерить на мастер-классах, — отмечают эксперты «Гриневской карты». — Проект будет способствовать укреплению семейных связей через культурные события».

Иначе говоря, «Гриневская карта» — это, по сути, не карта, а маркировка, дабы при изучении театрально-концертной афиши жители республики могли наглядно видеть, какие культурные мероприятия можно посетить всей семьей. Определять их соответствие поставленным целям и задачам будут члены экспертного совета и психологи. Тем более что потребность в семейном досуге, когда мы не «сбегаем» из дома, а наоборот хотим отдыхать и проводить каждую свободную минуту с домашними, стремительно возрастает. По словам директора Русского драматического театра, заслуженного работника культуры Чувашии Дмитрия Капустина, дарить любимым билеты на спектакли стало модно и престижно, а на вечерних показах можно часто увидеть как зрелые супружеские пары, так и тех, кто пока только готовится вступить в брак. Дошло даже до того, что в зрительном зале делают предложение руки и сердца. Ну а на субботнюю или воскресную сказку, когда маме с папой не надо спешить на работу, а ребенку — в детский сад, сама Мельпомена велела пойти всем вместе, объединив визит в театр с семейной прогулкой или обедом в кафе. Вдвойне приветствуется взять с собой бабушку и дедушку, ведь их поддержка и мудрые советы во все времена были опорой и защитой для каждого.

О том, какую важную роль играют в нашей жизни родные и близкие, рассказывает и новая фотовыставка Русского драматического театра, где актеры запечатлены со своими женами и мужьями, родителями и детьми. Заслуженные артистки Чувашии Екатерина Мальцева и Юлия Дедина, Андрей Аверин и Владимир Глушков, Анна Яковлева и многие другие предстали на снимках не в привычных сценических образах, а в кругу самых дорогих сердцу людей, которые — их подспорье, источник силы и надежный тыл. «Каждый кадр передает атмосферу любви, заботы и дружбы», — говорят в театре.

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О создании «Гриневской карты» Глава Чувашии Олег Николаев сообщил в июне нынешнего года на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что эта инициатива возникла после поездок молодых семей в Музей натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века, расположенный в деревне Верхние Ачаки Ядринского муниципального округа. «В течение дня семьи проходили, условно говоря, погружение в быт чувашской крестьянской семьи, — отметил Олег Алексеевич. — Они переодевались в национальные костюмы, участвовали в различных мероприятиях и активностях, требующих согласованных действий между супругами. В том числе, были специальные качели, на которых требовалось совместно искать баланс, равновесие».