В Чебоксарах прошел ХХ Межрегиональный форум по теме стратегии и практики успешного бизнеса

В Чувашии он проводится ежегодно как одно из популярных имиджевых мероприятий в сфере менеджмента качества.

В форуме приняли участие около 150 представителей предприятий и организаций республики, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары.

Гостей приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев.

На пленарных заседаниях обсуждались вопросы технического регулирования в современных условиях, корпоративной культуры, метрологии и стандартизации. Состоялось вручение наград по итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров», марки качества Чувашии. А также премии Главы республики в области социальной ответственности.