Проекты Минэкономразвития Чувашии попали в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы

Здесь собраны лучшие практики по развитию конкуренции по итогам прошлого года.

ФАС анализирует также и антипримеры. Ведомство уже сформировало 11 так называемых «белых» и «черных» книг.

В новый сборник в качестве положительного примера эксперты включили организацию субсидируемых экскурсий по республике для школьников. За два года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» путешествия по Чувашии совершили свыше восьми тысяч учащихся. В 2024 году программа продолжается, в туры отправятся 1600 ребят, на что в республиканском бюджете заложено 10 млн рублей. Специалисты ФАС России отметили, что в регионе поддерживается развитие музейной и экскурсионной отраслей, создается конкурентоспособность объектов регионального значения.

Также в «Белой книге» отражены результаты мероприятий по поддержке предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Среди приоритетных направлений — реализация проектов по внедрению передовых технологий, организация импортозамещающих производств, технологическое перевооружение.

В числе лучших, по оценке антимонопольной службы страны, и программа центра «Мой бизнес» — «Своих не бросаем». Это финансовый инструмент для развития бизнеса предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий, присвоенный за выполнение задач СВО, и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. Уже предоставлено порядка ста льготных микрозаймов, созданы новые рабочие места, сообщает Минэкономразвития Чувашии.