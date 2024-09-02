В Чебоксарах восстанавливают старую технику для отправки в зону СВО

Cпецтранспорт пригодится в бою

Срок службы машин скорой медицинской помощи из-за большой нагрузки, как правило, недолгий — максимум пять лет. Далее их используют поликлиники для перевозки медикаментов, доставки анализов в лабораторию, транспортировки врача к пациенту на дом и так далее. Совсем старые авто приобретают частники для хозяйственных нужд. Но полезна такая техника и в более важном деле.

В бою транспорт часто выходит из строя, поэтому участники спецоперации нередко нуждаются в небольших машинах, способных легко преодолевать бездорожье. Они необходимы, например, чтобы быстро передислоцироваться, если бойцы попали под обстрел и была повреждена техника, довезти раненых до медпункта, доставить гуманитарный груз. Чувашия уже не первый раз отправляет восстановленные машины в зону СВО. Очередная партия обновленного спецтранспорта, переданного Минздравом республики, готовится сейчас в мастерских АО «Водоканал».

Машины ремонтируют не только слесари, помогают и водители, когда есть свободное время: раскручивают, собирают, приводят в порядок салон, двигатель, тормоза, подвеску. Как рассказывает директор АО «Водоканал» Владимир Васильев, на предприятии трудятся отличные специалисты, которые умеют работать с любой техникой. По словам руководителя компании, сотрудники не по чьей-либо указке, а по собственному желанию восстанавливают машины, остаются после работы, ищут запасные части. Кто-то помогает и деньгами, на них приобретаются нужные детали. Многим хочется поддержать своих земляков, защищающих Родину.

К слову, летом работники предприятия по заявке бойцов на свои средства закупили десяток питбайков. Благодаря легкому транспорту ребята на передовой в нужный момент смогут быть «на коне» и быстро выполнять задачи.

«Подарок», кстати, уже дошел до адресата. Как сообщили в «Водоканале», в благодарность за оказанную помощь воины Чувашии прислали видеообращение. Его опубликовали в телеграм-канале организации. Участники спецоперации выразили признательность руководству и неравнодушным работникам предприятия за мототехнику. Также сказали спасибо специалистам транспортного цеха за кропотливый труд по ремонту машин, которые непременно пригодятся в зоне СВО.

«Мы, уроженцы Чувашии, с честью будем отстаивать интересы России и республики. Когда в тылу нас поддерживают такие сплоченные коллективы, это еще больше мотивирует на достижение победы», — признались бойцы.