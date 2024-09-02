В Порецком — новый арт-объект

Яркий мурал украсил торец многоквартирного дома на перекрестке улиц Ульянова и Кооперативной. На нем изображена оживленная базарная площадь, где идет бойкая торговля. Когда-то здесь так и было — картина отсылает зрителей к прошлому. Теперь современное здание наглядно передает дух истории. Этот арт-объект стал частью проекта по благоустройству «Порецкая мена», победившего в VI Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Он охватит объекты архитектурно-культурного наследия и индивидуальную жилую застройку, запланирована и общественно-деловая зона.