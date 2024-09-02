На планерке обсудили ход работ по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему сезону

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Паспорт готовности — пропуск в зиму

Лето нынче радует. Теплая сухая погода хороша не только для прогулок, но и для различных строительных работ. Но синоптики предупреждают, что климатическая осень на пороге. А за ней неминуемо грядет зима, и не хотелось бы, чтобы для предприятий жилищно-коммунального хозяйства она наступила неожиданно, как иногда бывает в некоторых округах. Об этом говорили на еженедельном совещании при Главе Чувашии.

ПОРУЧЕНИЕ.
Сделать серьезные выводы из практики ненадлежащей подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду и представить четкие понятные решения ее преодоления, вплоть до применения мер взыскания.

Как доложила и. о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Екатерина Филиппова, средний уровень готовности объектов составляет 85,4%. В том числе котельных 94%, центральных тепловых пунктов — 89%, теплосетей — 92%, водопровода — 94%. Проведен капремонт 21 котла, заменено 89% ветхих сетей. Полностью завершена подготовка ЖКХ в Красноармейском, Моргаушском, Янтиковском округах.
В прошлую зиму без паспортов готовности вошли Красночетайский, Чебоксарский, Шемуршинский округа и город Шумерля.

Цифра
85,4% — средний уровень готовности выполнения работ по подготовке к прохождению объектами ЖКХ осенне-зимнего периода в республике.

Но выводов надлежащих их главы не сделали — в канун и нынешнего сезона в этих муниципалитетах снова имеются проблемы с получением паспортов. Крайний срок здесь для всех округов — до 15 ноября. Красночетайцы заключают контракты на повторную экспертизу безопасности зданий и обследования дымовой трубы, в Чебоксарском и Шемуршинском округах ведется строительство новых блочных котельных. Глава республики потребовал объяснений от глав муниципалитетов. «Каждый год раздаются обещания о том, что следующий период будет лучше, однако в итоге приходим в ту же точку, — сказал Олег Николаев. — Начинаем подтягиваться, лишь когда наступают контрольные сроки. Газовики медленно строят котельные, говорят главы… А зачем тогда руководитель округа? Он должен организовывать дело. А то, что рассказывают руководители округов о ведущихся работах, — это просто сюрприз для меня». Глава республики потребовал сделать серьезные выводы из ситуации, представив новые подходы на следующий период, которые должны быть системными, позволяющими контролировать процессы.

ПОРУЧЕНИЕ.
Усилить информирование о графиках работы площадок ярмарки «Дары осени» и активизировать участие всех образовательных организаций в проекте «лучшие на селе».

Уборочные работы в республике выполнены на 98,1%. В первоначальном оприходованном весе аграрии намолотили 762 тыс. тонн зерна при урожайности 28,1 центнера с гектара (в прошлом году урожайность была 33,1 ц/га). Об этом доложил на планерке вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Незначительные площади зерновых и зернобобовых культур остаются в Ибресинском, Комсомольском и Цивильском округах. Совсем скоро земледельцы начнут убирать культуры позднего срока созревания — гречиху и кукурузу на зерно. Картофель убрали с площади 853 гектара из 4,5 тыс. в 18 округах. Урожайность чуть ниже прошлогодней — 225,7 центнера с гектара против 234,9 в прошлом году. Больше половины площадей хмеля собрали в четырех муниципальных округах. Всего площадь навешивания «зеленого золота» в текущем году составила 138 гектаров — это 104% к уровню прошлого года.
Министр напомнил о работе традиционной ярмарки «Дары осени», которая продлится до 6 октября. Это хорошая возможность для горожан запастись на зиму сельхозпродуктами по ценам ниже рыночных. А также рассказал о проекте «Лучшие на селе», собирающем самых активных детей Чувашии. Олег Николаев поддержал ярмарку, отметив, что это и хорошее средство для сбыта своей продукции фермерами. Поддержал он и проект «Лучшие на селе» как путь привлечь молодежь к сельской тематике. Руководитель республики попросил министра образования Дмитрия Захарова активизировать участие образовательных организаций в этом конкурсе.

ПОРУЧЕНИЕ.
Процесс реализации всероссийского проекта «Губернаторский лагерь» и военно-исторического лагеря «Страна героев» надо интегрировать во вновь создаваемый проект центра «Воин».

Об итогах выполнения проекта «Губернаторский лагерь» и военно-исторического лагеря «Страна Героев» в летнюю оздоровительную кампанию рассказал министр физической культуры и спорта Василий Петров. В проектах, проходивших в лагерях «Росинка» и «Белые камни», приняли участие около 2,9 тыс. детей. Разработан дополнительный спортивно-образовательный модуль по командным играм. Проводились мероприятия и по знакомству с историей Чувашии. В «Росинке» созданы скалодромный комплекс и веревочный парк.

Опубликовано: 16 сентября 2024 г.


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