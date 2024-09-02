Школьники будут исследовать свои семейные архивы

Фронтовые треугольники сердцу дороги

Сохранить историческую память о событиях и людях — такую цель ставят новые патриотические проекты для детей и молодежи, которые стартовали в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в учебных заведениях Чувашии. Инициативы объединят ребят нашей республики и их ровесников из Беларуси. О деталях конкурсов и акций на днях рассказали в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер».

Чувашские школьники под руководством учителей и наставников давно и плодотворно занимаются исследованием военного прошлого нашей страны. На основе их трудов выходили такие издания, как «Правнуки о войне», «Дети войны», сборник воспоминаний строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А скоро, по словам министра образования республики Дмитрия Захарова, состоится презентация еще одной важной книги о детях войны — в ней собраны сведения о сверстниках современных школьников, трудившихся в тылу. Большую работу дети и взрослые провели и над сборником документов «Без вести не пропали». В годы войны, как отметил Дмитрий Захаров, историк по образованию, оборвались сведения о 20 тысячах уроженцев Чувашии. Благодаря колоссальному анализу архивов юным исследователям удалось установить судьбу 150 бойцов — данные о них и легли в книгу, а гриф «Пропал без вести» с их фамилий теперь снят. «Считаю, это важнейшая работа, даже если мы устанавливаем судьбу всего одного солдата», — обозначил министр.

В новом учебном году в школах продолжат исторические исследования. Примечательно, что накануне значимой даты — 80-летия Победы — школьники из Чувашии будут вести эту работу с белорусскими ребятами. Как напомнил Дмитрий Захаров, такую договоренность удалось достигнуть по итогам недавнего визита чувашской делегации в дружеское государство.

За каждым письмом — человек

Одним из важных проектов станет республиканская акция «Солдатский треугольник». Все внимание в ней будет приковано к фронтовым письмам, которые, возможно, еще хранятся в семейных архивах. Задача юным следопытам ставится серьезная — расспросить о них близких и родных и отыскать заветные строчки. В будущем из солдатских весточек планируется собрать книгу, в которой помимо самого письма будет рассказываться еще о его авторе, наградах, боевом пути и о том, как сложилась жизнь после Дня Победы. «Все эти сведения крайне важны, чтобы за письмом увидеть человека», — рассказал Дмитрий Захаров. Готовое издание должно увидеть свет к 9 Мая будущего года. Его представят на крупной международной конференции в Чебоксарах с участием белорусских гостей, а также представителей стран СНГ, Центральной и Средней Азии и других государств.

«Никто пока в России не занимался солдатскими треугольниками из семейных архивов. Это крайне важно для школьников, для семей, для патриотической работы. Патриотизм должен быть деятельным, а мы, как педагоги, должны вести за собой детей, показывать пример. Только тогда дети нам поверят. Всех призываю к этой большой, но крайне благодарной от наших потомков работе», — отметил Дмитрий Захаров.

Подробнее об этом и других проектах рассказали директор Центра одаренных детей и молодежи «Эткер» Ольга Тарасенко и представители Чувашского государственного института гуманитарных наук — эксперты акций. Как уточнили организаторы, искать военные письма школьники могут не только в своей семье, но и среди других родственников или даже односельчан. Все-таки отношение к старым письмам в семьях — разное: там, где культура уважения к старшим высока, письма могли хорошо сохраниться, а где-то — могли и не уцелеть за ненадобностью…

«Каждое такое письмо — на вес золота, а если их несколько — им цены нет», — подметил руководитель института гуманитарных наук Юрий Исаев. Впрочем, работая с «живыми» солдатскими треугольниками, ребята и их наставники могут столкнуться с некоторыми сложностями. Так, довольно непросто порой разобрать почерк, особенно ребенку. Без помощи взрослых явно не обойтись. Кроме того, как предположили специалисты, письма если и есть, то написаны зачастую на чувашском языке, но не все дети им владеют.

Впрочем, по всем вопросам, которые могут возникнуть у школьников в процессе работы, сотрудники института готовы оказать поддержку. А чтобы письма не потерялись и не пылились в шкафу, ученые предложили после издания сборника передать бесценные солдатские послания в исторический архив. «Задача — еще и спасти письма, привлечь к ним внимание», — высказались организаторы.

Победа — одна на всех

Установить судьбы уроженцев Чувашии, освобождавших Белоруссию, — такую задачу ставит другой совместный научный проект школьников двух стран «Общий путь к Великой Победе». Ребята будут изучать биографии своих земляков, сражавшихся на белорусских фронтах, участвовавших в партизанском и подпольном движениях, обороне крепости Брест и города Минска, а также устанавливать судьбы уроженцев своих муниципалитетов, пропавших без вести на территории Белоруссии. Отдельная номинация в конкурсе предусмотрена для школьных научных обществ. Их проекты будут посвящены защитникам Брестской крепости и участникам операции «Багратион» из Чувашии. А в творческой номинации можно попытаться придумать видеоролик о героях с использованием нейросети. Как отметили в «Эткере», конкурс с применением искусственного интеллекта (ИИ) в республике проводится впервые.

Еще один республиканский проект — конкурс творческих работ «Наша Победа» — рассчитан на детей всех возрастов: от дошкольников до студентов 1-2 курсов техникумов и колледжей. Самым маленьким предлагается нарисовать рисунки и сделать открытки, ребятам постарше — выполнить модели и макеты военной техники или записать песню военных лет, а старшеклассникам и студентам — подготовить видеоэкскурсию по школьным музеям или представить коллективное чтение литературного произведения.

Сроки по всем трем конкурсам довольно сжатые: работы нужно представить до начала следующего года. Итоги всех патриотических проектов подведут весной, а победители и призеры в качестве награды смогут отправиться в поездку в Беларусь.

«Мы в начале серьезного и важного пути. Думаю, все у нас получится. Предыдущий опыт показывает: когда мы большой исследовательской командой работаем, результат — хороший. К 80-летию Победы важно рассказать о судьбах наших солдат», — пожелал педагогам плодотворной работы министр Дмитрий Захаров.