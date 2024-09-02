В республике возросло число автоаварий с участием копытных

Внимание: на дорогах лоси и косули!

В Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии призывают водителей быть внимательнее за рулем — в это время года на проезжую часть нередко выбегают дикие животные.

Только за первую неделю сентября в республике произошло четыре ДТП с участием парнокопытных: под колеса попали один кабан и три косули. А всего с начала года, по данным ведомства, зафиксировано 34 случая гибели диких животных. Жертвами ДТП стали 14 лосей, 15 косуль и пять кабанов.

Особую осторожность за рулем нужно проявлять в вечерние часы и рано утром — в это время животные как раз активны. А у лосей с конца августа до начала октября идет так называемый «гон», когда самцы преодолевают значительные расстояния и могут появляться на дорогах. Впрочем, по словам специалистов, сохатых на проезжей части можно встретить практически круглый год. Так, в мае у самок появляются лосята, и более взрослое потомство они от себя отгоняют. Молодняку приходится вести самостоятельный образ жизни, из-за неопытности они перебегают из одних угодий в другие и выходят на дорогу. Летом лоси спасаются от мошек и других насекомых на открытых местах, поэтому нередко встречаются на обочинах.

Цифра 34 диких животных погибли с начала года на дорогах Чувашии.

«Большинство ДТП происходит в темное время суток. Дикие животные весьма любопытны, их может привлечь свет фар, габаритных огней — они выходят на автодорогу, не испытывая при этом чувства опасности. Предугадать их поведение невозможно», — обращают внимание водителей в Минприроды.

Чтобы избежать столкновений с диким зверем, автолюбителей просят соблюдать скоростной режим, особенно на участках, где есть специальные знаки «Дикие животные», а также рядом с лесом. Покидать место ДТП, согласно правилам дорожного движения, запрещено. Автовладелец обязан возместить вред, даже если не виноват в ДТП. По полису ОСАГО ущерб выплачивает страховая компания, а если «автогражданки» нет — сумму взыщут с владельца машины.

Кстати, за гибель лося ущерб составляет 80 тыс. рублей, медведя — 60 тыс. рублей, кабана — 30 тыс. рублей. Как отмечают в Минприроды республики, сумму рассчитают только в том случае, если водитель самостоятельно заявит о случившемся в ГАИ, дождется приезда инспекторов и правильно оформит все документы. Если же водитель скрылся с места ДТП, ему может грозить лишение права управления транспортными средствами от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.