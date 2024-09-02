Сотрудники «скорой» три дня подряд спасали пациентов от клинической смерти

Счет шел на секунды

Сложные смены выдались у сотрудников скорой помощи в последнюю декаду августа — они три дня подряд спасали пациентов от клинической смерти.

21-го числа запускали сердце 58-летнему чебоксарцу с расслоением аорты. Бригада скорой помощи подстанции № 1 Московского района перевозила его из Республиканской клинической больницы в Сосудистый центр, и в пути мужчина внезапно перестал дышать. Под руководством молодого врача Анастасии Капитоновой медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. Через четыре минуты пациент вернулся.

На следующий день сменившая коллег на этой же подстанции бригада Федора Клементьева спасала 19-летнего парня. Причиной стала пневмония — самолечение привело к осложнениям. К счастью, мама молодого человека вовремя вызвала скорую помощь. И вновь на реанимацию потребовалось четыре минуты.

А 23 августа «скорая» спешила к 15-летнему подростку в Новочебоксарске — отравление газом. Пока пострадавшего везли в больницу, его выводили из состояния клинической смерти трижды — команда врача Нуъмонджона Каримова справилась!

Сориентироваться в экстремальных ситуациях медикам помог высокий профессионализм и, конечно же, современное оборудование, которым оснащен санитарный автотранспорт. За последние пять лет на службу поступили 123 спецавтомобиля высокой проходимости, с мощными двигателями и большим запасом прочности, сообщили в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.